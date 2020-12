Città dell’Olio e AEPI in sinergia per il Made in Italy – Serpillo, UCI: visione vincente per il rilancio delle specificità dei territori

Siglato nei giorni scorsi un importante protocollo di intesa che mira al recupero delle aree olivicole abbandonate, alla valorizzazione della biodiversità e al rilancio dell’agricoltura sociale.

Questi gli asset strategici attorno ai quali ruoterà l’attività di promozione del Made in Italy che ReCOMed Rete Città dell’Olio del Mediterraneo e AEPI realizzeranno insieme a partire dal 2021 con la partecipazione a progetti europei e il coinvolgimento di 13 Paesi del bacino del Mediterraneo.

Il Presidente di Città dell’Olio, Michele Sonnessa: “Sono convinto che la collaborazione con AEPI porterà a tutti a risultati di grande prestigio e arriva in un momento in cui è sostanziale fare sinergia con partner qualificati per strutturare progettualità ambiziose.

Investire oggi sul recupero dei terreni olivicoli abbandonati e sulle piccole produzioni che nascono da territori caratterizzati da un'alta biodiversità significa scommettere sul futuro di tante Città dell'Olio che hanno le carte in regola per diventare destinazione di viaggio di tanti turisti appassionati.

Siamo pronti a fare la nostra parte certi che anche il Governo ci supporterà in questo importante progetto”.

Conclude il Presidente di Città dell’Olio: “Tra i nostri propositi abbiamo quello di richiedere al Ministro Bellanova la messa a punto di un Piano strategico per il recupero degli oliveti attraverso un censimento nazionale delle aree olivicole abbandonate, da effettuare tramite le Regioni; l’inserimento nella prossima PAC di una specifica misura ambientale volta a sostenere il mantenimento e la cura degli oliveti marginali a valenza ambientale e paesaggistica con la corresponsione alle aziende di un premio annuale a copertura dei maggiori costi sostenuti e progetti specifici finanziati con risorse pubbliche, come la Legge Agricoltura Sociale. Ci aspettiamo che si possa andare avanti".

“Parlare di Made in Italy significa parlare delle nostre imprese e dei territori che le ospitano – ha commentato il Presidente di AEPI, Mino Dinoi – sono luoghi per noi densi di significati, e per il mondo intero il simbolo e lo specchio del nostro Paese.

Credo che investire con progetti dedicati sia un importante segnale di concretezza – conclude il Presidente AEPI – ed è per questo che con grande convinzione abbiamo gettato le basi di questa collaborazione con Città dell’Olio, mettendo a disposizione la nostra struttura tecnica per i progetti comuni, nell'interesse dei territori e delle piccole e micro imprese che rappresentano un'eccellenza anche in questo settore”.

È tutta una questione di unitarietà di intenti per il Presidente Nazionale UCI, Mario Serpillo:

“La nostra completa adesione a questo grande progetto deriva dal fatto che riteniamo che buona parte delle politiche che l’Unione Europea sta finalmente mettendo in programma, coincidano perfettamente con le strategie perseguite da Città dell’Olio, che sono poi quelle che storicamente sono portate avanti da UCI. La visione vincente è quella di sposare tutto il sistema valoriale, dai territori, ai paesaggi, all’ambiente”.

Continua Serpillo: “Mi vengono in mente le “Fasce olivate” da Spoleto ad Assisi che sono compendi di inestimabile valore storico, culturale e ambientale, e sono vere e proprie vetrine su cui puntare per sviluppare una politica per il turismo. Politica che, per funzionare, ha l’esigenza di nascere dal mondo dell’agricoltura e da quello della produzione ma che, a livello strategico, abbia una visione di lunga gittata per poter coinvolgere un turismo sempre più esigente e sempre più interessato alle nostre tradizioni e alla specificità di ciascun territorio.

Credo che questo programma – conclude il Presidente UCI – abbia tutti i requisiti necessari per il rilancio di uno sviluppo economico legato alle caratteristiche del nostro territorio implementando le nostre tradizioni e la nostra cultura”.

Per l’attuazione e la programmazione delle policy di sviluppo del Protocollo di Intesa tra Città dell'Olio e AEPI, sarà istituita una cabina di regia – composta, per Città dell’Olio dal Presidente Michele Sonnessa e dal Direttore Antonio Balenzano, per AEPI dal Presidente Mino Dinoi, dal Responsabile Agroalimentare e Pesca e dal Presidente UCI (Unione Coltivatori Italiani) Mario Serpilllo – che avrà il compito di definire le linee guida per l’attuazione delle iniziative comuni, oltre a quello di monitorare e migliorare le attività svolte.