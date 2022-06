Clima, Anbi. Gargano: emergenze impongono autosufficienza alimentare, mettere in condizioni agricoltura di produrre – VIDEOINTERVISTA

"Oggi abbiamo fornito dati, progetti esecutivi avanzati, rispetto ad un tema che interessa a tutto il paese e in maniera multifunzionale. Il piano laghetti che abbiamo elaborato insieme a Coldiretti consente ai consorzi di bonifica di poter attuare dei progetti esecutivi avanzati che hanno uno scopo, raccogliere l'acqua quando è in eccesso per averla a disposizione quando manca, è molto semplice. Quindi acqua per gli utilizzi potabili, elettrici, irrigui, per l'ambiente. Oggi che abbiamo un Po che riesce ad essere penetrato dal cuneo salino fino a 30 km è evidente che dobbiamo dare delle risposte nella cultura del fare. I cambiamenti climatici, transizione ecologica e economia bellica impongono di tendere all'autosufficienza alimentare. Il cibo è irriguo e dobbiamo mettere in condizioni l'agricoltura di produrlo e se noi lo facciamo in maniera moderna, e quel piano laghetti va in quella direzione, saremo in grado di produrre energia, sia con il fotovoltaico galleggiante sia con i pompaggi dell'idroelettrico".

Così ad AGRICOLAE Massimo Gargano, direttore generale Anbi, nel corso del convegno “Deflusso ecologico e futuro climatico” organizzato da Anbi.