Clima, Anbi. Vallardi: bene aver spostato di due anni il deflusso ecologico. Ora subito fondi per il piano invasi – VIDEOINTERVISTA

"L'Anbi ha sollevato una questione che è stata anche un po' il motore del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 3 mesi in Senato sul deflusso minimo ecologico e sul deflusso minimo vitale. L'emergenza idrica sta rilevando tutti i suoi effetti negativi proprio in questi giorni, manca acqua nei fiumi e nei territori. La politica deve fare squadra, come ha fatto dal punto di vista normativo, spostando l'entrata in vigore del deflusso ecologico di due anni e soprattutto deve trovare i soldi necessari per il progetto invasi. Abbiamo troppa acqua quando non ci serve e troppo poca quando è necessaria, dobbiamo captare l'acqua, custodirla negli invasi e utilizzarla durante i momenti in cui ci sono queste siccità. Servono finanziamenti, è una priorità, non pensavamo assolutamente 4 che arrivasse una pandemia e non pensavamo che arrivasse la guerra. Oggi c'è la siccità e dobbiamo intervenire subito per un motivo molto semplice: senza acqua non si fa agricoltura e senza agricoltura non si fa cibo".

Così il presidente della Comagri Senato, Gianpaolo Vallardi, nel corso del convegno “Deflusso ecologico e futuro climatico” organizzato da Anbi.