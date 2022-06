Clima, Anbi. Vincenzi: servono risposte veloci a crisi climatica, sostenibilità e emergenza bellica – VIDEOINTERVISTA

"Cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale e economia bellica sono tre temi a cui dobbiamo dare risposte veloci. Come mondo dei consorzi di bonifica siamo convinti di poter essere una delle soluzioni che il paese ha a disposizione, per garantire più acqua per gli usi di cui può avere bisogno, come quello antropico e passando per l'idroelettrico e la produzione agricola. Per quanto riguarda l'economia bellica possiamo garantire un aumento dell'autosufficienza alimentare attraverso territori più irrigui e con maggiore attenzione dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Proprio su questo punto chiediamo una forte attenzione sulla risorsa acqua, fondamentale per fare agricoltura. Abbiamo chiesto alle istituzioni di studiare sperimentazioni che confermino come il nostro paese non possa essere paragonato a quelli del nord Europa in termini di quantitativi d'acqua che passano nei nostri fiumi. Infatti nel 99% dei casi parliamo di torrenti e la presenza intermittente dell'acqua è naturale: dobbiamo dimostrare all'Europa, alle istituzioni che hanno sempre collaborato, con noi di capire il miglior utilizzo possibile dell'acqua".

Così ad AGRICOLAE Francesco Vincenzi, presidente Anbi, nel corso del convegno “Deflusso ecologico e futuro climatico” organizzato da Anbi.