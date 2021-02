Clima, Coldiretti, inverno caldo sconvolge spesa italiani

I cambiamenti climatici sconvolgono i cicli stagionali della natura e la spesa degli italiani con le primizie e le erbe spontanee che arrivano quest’anno sui banchi dei mercati in forte anticipo per effetto del lungo periodo di caldo anomalo in pieno inverno. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’offerta nei mercati degli agricoltori lungo la Penisola a partire da quello di Campagna Amica al Circo Massimo in via San Teodoro 74 a Roma dove dalle ore 9,30 di domani sabato 27 febbraio si potranno scoprire le curiosità che anticipano la primavera con i consigli del tutor dell’orto. Appuntamenti ci sono anche dal mercato di Campagna Amica da Napoli a Fuorigrotta (Via Guidetti 72, Parco San Paolo) fino a quello di Catania in Via Francesco Crispi 264 e lungo tutta la Penisola (l’elenco completo dei mercati con le primizie sul sito www.campagnamica.it ). L’andamento bizzarro del meteo colpisce le imprese agricole con lo stravolgimento dei normali cicli colturali che impatta sul calendario e sulle disponibilità con effetti concreti anche per i consumatori come dimostra lo studio della Coldiretti presentato nell’occasione.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK