Clima: Coldiretti Toscana, pioggia nei campi salva raccolti ma senza piano invasi siccità sarà sempre emergenza

L’arrivo della pioggia è manna dal cielo nelle campagne toscane dove è finalmente possibile avviare le semine primaverili di mais e girasole necessari all’alimentazione degli animali, ma a beneficiarne sono anche le coltivazioni di grano seminate in autunno, ortaggi e frutta che hanno bisogno di acqua per crescere. E’ quanto afferma Coldiretti Toscana in riferimento alla comparsa della prima perturbazione che sta interessando tutto il territorio regionale. Piogge, e temperature in abbassamento, sono previste anche nei prossimi giorni.

“L’arrivo delle precipitazioni è molto importante per salvare i prossimi raccolti, favorire le nuove semine e rinvigorire i pascoli anche se difficilmente riusciranno a compensare il deficit idrico di un lungo periodo di siccità e di scarse nevicate. – analizza il Presidente di Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi – I cambiamenti climatici ci impongono di affrontare la siccità in maniera strutturale con un approccio preventivo. L’acqua piovana va salvata, raccolta e conservata in invasi a basso impatto per essere riutilizzata per irrigare i campi e sostenere la produzione agricola toscana. E’ un fattore che non possiamo più ignorare alla luce dell’innalzamento delle temperature e delle minori precipitazioni destinate a modificare gradualmente la fisionomia della nostra agricoltura se non saremo in grado di affrontarlo. Ecco perché – prosegue Filippi - è importante trattenere l’acqua quando cade copiosa attraverso un sistema diffuso di piccoli invasi con basso impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, privilegiando il completamento e il recupero di strutture già presenti. L’idea è di costruire senza uso di cemento per ridurre l’impatto l’ambientale laghetti in equilibrio con i territori, che conservano l’acqua per distribuirla in modo razionale ai cittadini, all’industria e all’agricoltura, con una ricaduta importante sull’ambiente e sull’occupazione”.

A confermare una progressivo spostamento del baricentro climatico sono i dati diffusi da Istat relativi alle precipitazioni annue nel 2020 nei capoluoghi con una riduzione delle precipitazioni annue di ben 221,6 mm a Firenze ed un aumento delle temperature di circa 1 grado così delle notti tropicali, ovvero le notti in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi. “A giugno 2020 abbiamo invitato i presidenti e i direttori dei Consorzi di Bonifica ad un incontro chiedendogli di compiere ogni sforzo per progettare nuovi bacini: tutto questo avveniva in seguito alla nostra richiesta al Governo di sostenere un progetto con Terna per creare nuovi bacini lungo tutti gli Appennini. In questa direzione va il recente stanziamento di 1,2 milioni di euro, sotto forma di fondo di rotazione, a favore dei Consorzi di Bonifica da parte della Regione Toscana per la progettazione delle opere irrigue per la gestione dell’acqua in agricoltura. Un obiettivo a cui abbiamo lavorato insieme ad Anbi Toscana. La Toscana è la prima regione d’Italia a decidere di sostenere i costi delle progettazione dei Consorzi di Bonifica per le nuove infrastrutture irrigue aprendo di fatto una prospettiva nuova per l’agricoltura regionale. La sfida non è solo strutturale, ma di approccio sostenibile al tema della risorsa acqua alla luce degli effetti sull’agricoltura dei cambiamenti climatici”.