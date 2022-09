Clima, Gallinella (IC): agricoltura fare la sua parte ma valorizzare i tanti sforzi già fatti

L’agricoltura sta già facendo la sua parte per la transizione ecologica. Dobbiamo difendere la sua prerogativa più nobile, ovvero il produrre cibo, da qualsiasi iniziativa che favorisca il consumo di suolo. Tuttavia dobbiamo incentivare il connubio tra agricoltura e produzione di energia da impianti a fonti rinnovabili: il biometano entro il 2030 potrebbe produrre sino a 6,5 miliardi di metri cubi di gas verde, il 10% del fabbisogno nazionale. Per valorizzare l’impegno costante delle aziende del comparto primario sul versante ambientale, che comportano costi aggiuntivi e oneri burocratici, dobbiamo puntare sui marchi di sostenibilità, così da veicolare i giusti messaggi al consumatore finale”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (Impegno Civico), presidente della commissione Agricoltura, in vista del Friday for Future, la manifestazione ambientalista che si terrà domani a Roma.

“Un’opportunità straordinaria ce la offrono le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), su cui riprenderemo il cammino della mia proposta di legge per portare la ricerca pubblica in campo – prosegue – Potremo ottenere piante resistenti agli stress idrici, meno bisognose di input di produzione e soprattutto di fitofarmaci con un impatto positivo rilevante per l’ambiente e per la tutela e conservazione della biodiversità su tutto il territorio nazionale”.

“Con la legge sul clima, poi, proseguiremo il lavoro sul calcolo della sostenibilità delle imprese agricole – aggiunge Gallinella – permettendo di commercializzare i crediti di carbonio ottenuti con la gestione del fondo agricolo”.

“Vi è molto da fare ma tantissimo è stato già fatto e dobbiamo valorizzarlo per rendere sempre più competitivo il nostro made in Italy all’estero. Anche attraverso il Patto per l’Export, ideato e promosso dal ministro Di Maio, che ci sta permettendo di raggiungere la cifra record di 60 miliardi di euro di prodotti agroalimentari esportati nel 2022”, conclude Gallinella (Impegno Civico).