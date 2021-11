Coldiretti, Adinolfi (Un. Bologna): la transizione ecologica non sia solo europea, serve reciprocità

"Con la PAC cambia anche il modo di implementare le politiche, perché c'è bisogno che siano contestualizzate: mentre facciamo sforzi interni, contemporaneamente continuiamo a fare accordi con altri paesi che non hanno le nostre stesse pratiche. La transizione ecologica non può essere fatta solo in una parte del mondo, ma dobbiamo fare in modo che il Green Deal sia effettivamente reciproco, così da evitare di esportare inquinamento. Lo stato membro oggi ha una maggiore responsabilità sulla Pac, perché va costruito un piano di politica agricola nazionale e questo provoca un duplice fenomeno. Alcune misure non possono essere più gestite come in passato". Così Felice Adinolfi, professore del centro studi Divulga dell'Università di Bologna, in occasione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK