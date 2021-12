Coldiretti, Bonafè (Pd): Sì a etichettatura origine, no a Nutriscore. Agroalimentare traino per la ripresa del paese

No ad un sistema omologato, la specificità dei nostri prodotti è la vera forza del Made in Italy. C’è poi la battaglia madre sull’obbligatorietà dell’etichettatura di origine per tutti i prodotti, da qui passa la tutela e la valorizzazione del Made in Italy. Questo ci proteggerebbe dall’italian sounding e da tutti quei prodotti che vengono venduti come italiani e che italiani non sono. Si all’etichettatura ma no al Nutriscore, che orienta ed orienta male il consumatore. C’è il tentativo francese di imporre il Nutriscore che penalizza la dieta mediterranea, una battaglia da vincere in Europa dunque.

