Coldiretti, Brunetta: Green Pass paradigma per il rilancio dei settori economici e dell’agricoltura

"Abbiamo una grandissima occasione per il post Covid: l'Italia sta crescendo oltre il 6%, il doppio della Germania e allo stesso livello della Francia. Questo non ci capitava da decenni e porta con se aumenti di reddito e di occupazione. Tutto questo trascina anche il settore agricolo, come tutto il pacchetto del PNRR. Il tasso di crescita è importante perché abbatte il debito e tanto è più alto tanto più crescono i redditi di disponibili. Tutte le filiere stanno trovando nel post Covid domanda incrementale di qualità. Questo dato ha un effetto a cremagliera. Questa onda di crescita rischia di infrangersi di fronte a una nuova crisi pandemica. Il Green Pass è stata la più grande manovra di politica economica del governo Draghi: ci voleva una strategia legata alle apertura parallela ai tassi di crescita: il green pass ha avuto questo obiettivo fondamentale, le riaperture. Quindi riaprire le città, le economie e i settori. Valutare restrizioni a chi non è vaccinato mi sembra una soluzione di buon senso, così da premiare chi ha fatto scelte di responsabilità. Se questo vuole dire tenere in vita interi settori produttivi, io mi impegno in consiglio dei ministri di mantenere saldi questi principi. L'eventuale Green Pass rafforzato dovrebbe andare in questa direzione per la libertà di lavoro e di impresa". Così la dichiarazione di Renato Brunetta, Ministro della Pubblica Amministrazione, in occasione del Forum Internazionale dell'agricoltura e l'alimentazione organizzato da Coldiretti.

