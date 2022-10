Coldiretti, Buttazzoni (Crea): Investire in biogas per ridurre emissioni zootecnia. Consumi carne in aumento vertiginoso, ma crescita non sostenibile

“Riguardo le accuse rivolte alla zootecnia. Sul consumo di risorse bisogna chiarire che l’impronta è diversa dall’impatto. I famosi 15mila litri d’acqua consumati per un chilo di carne in realtà sono quasi tutti pioggia. L’impronta è un modo teorico di stabilire quanta parte di risorse naturali vengono utilizzate per una certa produzione, ma non significa che si consuma quella risorsa.

Su benessere e farmaco vigilanza. Il benessere è un tema delicato, però sono anni che ci impegniamo e c’è uno sforzo enorme di collaborazione tra Mipaaf e ministero della Salute per fare nuove iniziative così da migliorare questi aspetti, anche oltre i limiti di legge.”

Così Luca Buttazzoni (Direttore Centro ricerca zootecnia del Crea) durante il convegno organizzato da Coldiretti in occasione dell’apertura della Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari.

“Sulla salubrità degli alimenti di origine animale. Sui circa 90 chili di carne consumata all’anno arrivano alla bocca del consumatore circa 38 chili, e il consumo di carne bovina è di circa 25 grammi al giorno in Italia, dunque molto al di sotto dei limiti fissati dall’organizzazione mondiale della sanità. Sono aspetti che la scienza ha assolutamente chiarito.

L’attacco continuo alla zootecnia si spiega sotto alcuni motivi. I consumo di carne attualmente sono 89 kg nei paesi sviluppati e 35 kg in quelli in via di sviluppo. Le crescite previste della FAO ci dicono che la carne nei prossimi 10 anni aumenterà del 14% e nei paesi in via di sviluppo del 22%. Il mondo però non ha abbastanza risorse per sostenere questa crescita produttiva, bisogna essere chiari. Nel mondo i consumi di prodotti di origine animale sono in tumultuoso aumento. Da qui nasce l’enorme spinta a ridurre i consumi di origine animale.

La seconda ragione dell’attacco alla zootecnia sta nelle emissioni. In Italia le emissioni del mondo agricolo sono il 7,1% e 2/3 sono causate dagli allevamenti, dunque 4,7%. Di queste la metà sono di origine enterica, cioè le vacche sono responsabili del 3,3% delle emissioni totali. Questa percentuale è però costituita da metano che ha un potere di riscaldamento molto superiore all’anidride carbonica ed è l’unico gas clima alterante che dura poco in atmosfera, circa dieci anni, perciò è l’unico su cui possiamo intervenire. Dobbiamo spingere in maniera forte sul biogas perché compensa e riduce le emissioni da metano che dipendono dalle deiezioni.“