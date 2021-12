Assemblea Coldiretti, Calenda (Azione): Allargare impresa 4.0 anche ad aziende agricole. Favorevole al nuovo nucleare, stiamo facendo transizione in Italia e in Ue solo con gli slogan

Stiamo affrontando la transizione verde senza avere la più vaga idea di come farla, anche a livello europeo. In Italia invece parliamo del bonus 110% come fosse il fulcro di una transizione che è invece molto complessa. Secondo alcuni studi mancano oggi per fare la transizione energetica, solo nella produzione energetica e nei trasporti, 350 miliardi euro l’anno in Europa. Questi obiettivi dati sono costruiti con meccanismi vicini allo slogan e non al pensiero. L'energia rinnovabile è intermittente e non è stoccabile, non possiamo andare avanti solo con le rinnovabili. Si è fatta disinformazione allora. Sono favorevole al nuovo nucleare invece, con le nuove tecnologie. Si fanno discorsi ideologici e non informati.

