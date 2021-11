Coldiretti, Carfagna: questione idrica non è solo fonte di diseguaglianza nel paese, ma problema di efficienza economica

"La questione idrica non è quindi solo diseguaglianza tra le parti del paese. Per affrontare questa emergenza nazionale ho deciso di inserire nel programma europeo REACT-EU una linea di finanziamento di 113 milioni di euro per ridurre le perdite idriche - continua la ministra -. Avremo la possibilità di incrementare questo fondo con altri 100 milioni di euro. Per quanto riguarda il PNRR ci sono oltre 4 miliardi per il piano idrico, di cui oltre la metà per il sud. Questi interventi possono essere completati entro i 5 anni previsti dal Recovery Fund. Ho deciso di creare un programma di sviluppo per l'acqua per attrarre altre risorse europee e private: per questo invito tutti, enti pubblici e privati, a partecipare alla creazione di una strategia per l'acqua per le sfide che arriveranno. Questa stagione di cambiamenti porta ad una presa di coscienza: la crisi idrica agricola potrebbe peggiorare in vista della crisi climatica e questo rischia di mettere in pericolo la nostra produzione. Dobbiamo agire adesso, migliorando l'efficienza con gli strumenti a disposizione, ma dobbiamo sostenere lo sforzo tecnologico per migliorare i sistemi di irrigazione e aumentare la raccolta di acqua piovana. Oggi ne raccogliamo solo l'11%. Dobbiamo lavorare sui piccoli invasi, così da razionalizzare l'acqua e distribuirla ai cittadini, alle imprese e all'agricoltura".

