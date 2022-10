Coldiretti, Cingolani: pensare a Italia energeticamente autonoma per garantire sicurezza nazionale

"Un saluto a tutti i presenti.

Forse la mia prima uscita pubblica quando ho preso l'incarico è stato proprio con voi.

Oggi è il mio ultimo giorno da ministro quindi sono contento di chiudere con voi un periodo molto difficile.

E’ nota la mia avversione per la politica e mi piace che sappiate chi vi sta parlando: io ho fatto 37 anni come ricercatore, scienziato e non teorico,ho fatto tecnologia con oltre 40 startup e poi sono diventato il capo di un’azienda che si occupa di sviluppo e ricerca.

Questa nomina l’ ho interpretata come un servizio civile e un onore anche se non è molto nelle mie corde.

In Italia c'è un problema di compatibilità fra due istanze, sociale e ambientale: se andiamo troppo veloci e quindi facciamo tutto verde in fretta e furia, facciamo una catastrofe di natura sociale; se andiamo troppo lenti e quindi non prendiamo i provvedimenti che dobbiamo prendere con la giusta velocità avremo una catastrofe ambientale.

Qualcuno contesta che si muore prima di catastrofe sociale che ambientale, sapete che la vita è tutto un trucco a spostare avanti la morte, più tardi viene meglio meglio è."

Cosi Roberto Cingolani (Mite) durante il convegno organizzato da Coldiretti in occasione dell’apertura della Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari.

"Allora da un certo punto di vista per l'appunto uno dice vabbè ma se dobbiamo morire tra 40 anni di ambiente e tra 2 di economia, sceglie la prima, so che sto molto semplificando però io questi ragionamenti che vi faccio li ho visti proiettati su 197 paesi ai grandi interventi internazionali.

Noi che siamo un paese avanzato ci possiamo permettere di discettare di un miglioramento della situazione ambientale delle tecnologie ad esso associate ad energia, produzione di gas, eccetera…in altri paesi dove l'elettricità non c'è, dove il quantitativo pro capite di acqua è 5 litri al giorno, dove per cucinare si brucia quello che c'è, come possiamo andare a dire “adesso scusate dobbiamo cambiare”.

Quindi noi abbiamo un problema di sostenibilità sociale da armonizzare con problemi di sostenibilità ambientale: la sostenibilità sociale non è uguale da tutte le parti perché da noi si definiscono in un modo comprensibile quindi vi prego un punto che dovete tenere a mente che l'Italia produce l'uno per cento dei gas serra mondiale.

Noi rischiamo una catastrofe meno enorme per andare alla decarbonizzazione, ma d’altra parte come diavolo portiamo l'elettricità, come puliamo l'acqua, come riusciamo a coltivare un terreno che in questa sabbia alla maggior parte dei paesi che ha partecipato alla Cop26.

A quell’incontro c'erano paesi dove il reddito pro capite medio è di €150 e altri dove è di 150.000€ , immaginate questo spread come si riflette nelle realtà sociali.

Purtroppo un punto, una soluzione valida per tutti non esiste in Italia come pure in Europa.

Ne potremmo discutere Ma certo non è possibile che siano soluzioni per tutti.”

"Ad esempio nel settore trasporti abbiamo un problema per cambiare la trazione dei veicoli, chi dice tutto elettrificato… parliamone…. perché tutto elettrificato vuol dire accumulare energia elettrica in una batteria che oggi è un oggetto che deve andare da un minimo di 20 kilowattora di accumulo a normalmente un centinaio per chi si può permettere una grossa macchina costosa.

Non puoi elettrificare un aereo, un elicottero, una nave perché c'è un problema di peso perché ogni chilo di batteria sempre accumula 300 watt per un'ora in più queste tecnologie richiedono litio.

Quindi noi ci lamentiamo di aver fatto un errore di aver regalato la nostra indipendenza energetica alla Russia per un 40% di gas dopo aver ridotto il nostro gas italiano per andare a comprare quello russo e adesso ci andiamo a mettere il 90% in un paese che ci dà il litio senza il quale non si può elettrificare.

Allora se io non sono in un paese con un reddito pro capite da 150.000€ l'anno medio, ma sono un paese normale forse devo considerare che il 70% delle persone la macchina da €80.000 elettrica non se la compra e allora gli dico in attesa che tu possa permettertela o in attesa che le batterie vengono a costare meno intanto usati il tuo sintetic fuel, te lo incentiviamo, così che non distruggiamo in otto anni una filiera che ci ha messo 100 anni a crescere, ovviamente ci sarà il face out ma lo facciamo in 12 asnni e decarbonizziamo. poi ovviamente chi può si compra l’elettrica.

Perché vi dico questo? perché questo è il classico esempio della dipendenza dal tempo.

Se vado troppo veloce faccio un disastro nel settore automotive e nel settore delle batterie e nella riconversione, se vado troppo lento è vero che faccio un disastro dal punto di vista ambientale. Allora ci vogliamo lavorare? quando andate al ristorante voi volete un grande menù, più piatti ci sono e più scegliete: l’energia è la stessa cosa.

Chi ci ha detto solo rinnovabili e solo gas riducendo i nostri energy mix in maniera esagerata adesso si accorge di cosa vuol dire non essere indipendenti dal punto di vista energetico.

Io ricordo a tutti che nell'anno 2000 noi tiravamo fuori il 20% del nostro fabbisogno di gas, 76 miliardi di metri cubi all'anno, dai nostri giacimenti, quindi una buona fetta era nostra, questo stabilizza i prezzi e ti dà un po' di sicurezza.

20 anni dopo produciamo il 3% di gas: questo è stato un percorso di riduzione della produzione nazionale, di disinvestimento motivato dall’ambiente: riduci il gas, fai meno Co2.

Peccato che il consumo sia rimasto costante, quello che non produciamo noi, l’abbiamo cominciato a comprare altre, compensando con importazione, inquinando di più, e sostanzialmente divenendo più deboli.

Io continuerò a spingere per4chè si riduca l’importazione e a spingere una produzione nostra.

l'Italia è l'unico paese che in realtà il gas ce l'ha adesso perché grazie agli investimenti fatte dalle compagnie italiane che hanno investito non si sono fatte razionalizzare come quelle tedesche quelle francesi le nostre compagne hanno consigliato investire in Africa abbiamo fatto degli accordi dove noi portiamo lì infrastrutture lavoro cultura rinnovabili investimenti sui giovani e queste compagni hanno tenuto le Equity .

Questo gas adesso fluisce nei nostri gasdotti. Noi abbiamo sostituito i 29 miliardi di metri cubi di gas all'anno che arrivano Dalla Russia con 25 che sono di produzione diciamo Italiana grazie a questa diversificazione.

I meno 4 che sia chiaro è contributo alla decarbonizzazione perché noi siamo l'unico paese che rimane sul 55% al 2030, non è che abbiamo detto “con la scusa della guerra inquiniamo”, No Abbiamo rispettato la road map e saranno sostituiti prevalentemente da rinnovabili che quest'anno sono cresciute di 4 volte rispetto ai due anni precedenti Quindi un Fattore VIII.

Questo gas verrà iniettato nei nostri gasdotti che per fortuna sono tante e ci consentirà nell’estate del 2024 di essere totalmente indipendenti dalla Russia.

Ciò nonostante questo gas non durerà all’ infinito quindi noi dobbiamo programmare un faceout sufficientemente rapido da rispettare le roadmaps di decarbonizzazione, sufficientemente lento da non creare cataclismi dal punto di vista industriale.

Allora qui la domanda è: Cosa facciamo il primo gennaio 2031?

Qualcuno pensa che andrò avanti sempre a rinnovabili e anche voi prima o poi saturerete nella produzione: adesso è il momento di investire, adesso bisogna avere il futuro energetico del paese chiaro.

Le rinnovabili producono energia una media di 1300 - 1700 ore all'anno, in un anno ci sono 8700 ore, quindi o quadruplichiamo la potenza in modo statisticamente dappertutto oppure non ci basta.

In più dobbiamo fare una rete intelligente che gestisca i flussi e avere accumulatori per decine di miliardi di euro. Le rinnovabili sono fondamentali, le dobbiamo fare le stiamo facendo, Massima convinzione, ma non può essere l'unico piatto del menù, non può essere, è banalmente questo.

La carbonara e buona ma se vado al ristorante c'è solo carbonara dopo un po' non ne posso più.

Quindi bisogna pensare ad un modello diverso un modello integrato geotermico quello che state facendo assolutamente outstanding, aggiungo anche il fotovoltaico agricolo nelle giuste dimensioni e aree, tutto quello di cui abbiamo discusso, ma Dobbiamo cominciare a guardare delle Sorgenti programmabili che funzionino 8760 ore l'anno se non vogliamo il gas Perché a un certo punto, A parte che finirà, ma dobbiamo togliere completamente La combustione non potrà che essere il nucleare di nuova generazione

Non è ideologia, sono numeri.

Abbiamo dei numeri che numeri non ideologici, ma numeri misurati che fanno vedere l'impatto sull'acqua sul territorio… si fanno così le cose, si fa una bella tabella e ci si mettono tutte le sorgenti di energia possibili con tutte le analisi di impatto.

Qual è la sorgente che usa meno metri quadri per KW ora? Qual è quella che usa più acqua? Qual è quella che è più ionizzante e poi si fa un analisi costo beneficio.

Dopodiché non è un campionato di calcio, ma avere un paese avanzato, onesto intellettualmente e capace di investire che saprà utilizzare al meglio tutte le possibilità che la tecnologia ci ha dato comprese le cose bellissime che abbiamo fatto vedere nei filmati precedenti.

Chiudo con punto perché devo rispondere soprattutto al sindaco.

Che cosa è successo con i prezzi? A marzo del 2020 noi pagavamo un metro cubo di gas €0,15-0,18 di euro, a fine del 2020 e all'inizio del 2021 eravamo arrivate intorno a 25 €0,30 per M3, poi all'improvviso €1 addirittura 2€ al M3.

Allora voi direte che se un bene primario aumenta il prezzo con fattore 8 9 10 vuol dire che all'improvviso è diventato scarso perché c'è un problema di domanda offerta e prezzo.

No, la quantità di gas disponibile sul pianeta era sempre quella quindi c'era qualcosa che non funzionava.

Chi decide questo prezzo? noi lo decidiamo perché la borsa del gas di Amsterdam basandosi su future, cioè proiezioni future, decide che se qualcuno c’ha paura che mnaca il gas, alza il prezzo, senza però un meccanismo di limite, senza un freno, sulla paura.

Il Brent fa la stessa cosa sul petrolio, ma è grosso.

E noi abbiamo una regola europea che risale a tanto tempo fa che siccome a quei tempi il gas era economico, le rinnovabili no decidevamo che l'energia elettrica la contavamo al prezzo di quella prodotta bruciando gas quindi una rinnovabile che a quei tempi costava tanto la pagavamo come quella prodotta bruciando gas che costava poco.

Il mondo è cambiato il gas costa un botto, va ridotto per l'inquinamento, E noi continuiamo a pagare l'energia elettrica rinnovabile e non rinnovabile a prezzi folli, quindi ho una quotazione del gas che non rispecchia la vera quantità di gas disponibile sul pianeta e che è in mano a 4 speculatori, calcolo come se fosse prodotta bruciando gas anche quella che non è prodotta bruciando gas compresa la vostra, se la mettete in circolo.

Questo è il punto fondamentale, cosa è successwo in europa a ottobre 2021 (quindi non c’era guerra), io dicevo: “Ma che senso ha calcolare il costo dell'energia idroelettrica che è gratis al prezzo di quella del gas che invece non è gratis?” E poi “perché Dobbiamo quotare il gas con questi sistemi strani che poi ci dicono che il gas costa 100 e se il gas costa 100 l'energia elettrica costa 220, l’ algoritmo semplificato è questo” una follia!

e tirai fuori l’idea del price cap!

Siamo Ottobre il 22 stanotte all'una ero in contatto telefonico con Mario Draghi a cui va tutta le mie gratitudine per lo sforzo anche in queste ultime ore, e mi leggeva il presidente il comunicato uscito dal consiglio che contiene questa frase “un corridoio dinamico temporaneo per le transazioni di gas naturale che viene immediatamente imposto per evitare eccessivi rialzi del gas”.

In altre parole il price cap su questo ttf che fa quello che gli pare.

Questa proposta del dinamic price cap l’abbiamo messa fuori mil 5 settembre, C'è un grafico, che se volete posso passarlo al presidente, che fa vedere che la quotazione ttf dal 5 settembre ad oggi è una retta che scende ed è andata da €260 a 107€ nonostante nel frattempo abbiano fatto saltare il Nord Stream e quello sì che era un problema serio.

Nonostante questo il prezzo è sceso, come a dire: basta minacciare che ti inizio a guardare come fai i prezzi, e i prezzi scendono.

Non può andare così.

Quando il sindaco giustamente mi dice Siamo preoccupati per la bolletta, l'assurdo è che noi è un anno e mezzo che paghiamo Il non senso allo stato puro e l'Italia ha fatto una battaglia su Price CAP e disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica dal prezzo del gas.

Perché ora che la diffusione delle rinnovabili così alta Mi spiegate perché io devo pagare una rinnovabile come se l'avessi prodotta a gas?

Sono due domande semplici: è possibile che ci vuole un anno di discussione?

Ogni paese ha la sua risposta, e L'Europa è il continente migliore del mondo.

Speriamo che da questo consiglio esca fuori un indicazione chiara e che nelle prossime settimane si facciano dei regolamenti con i numeri che vadano nella direzione di tutti quanti.

Sono stati due anni veramente di una durezza ianudita, non per la difficoltà di problemi, ma per la mancanza di ragionevolezza nel fare analisi accurate, fra egoismi e varie situazioni.

Per il futuro pensiamo a un’Italia energeticamente autonoma, perché se dipendiamo dalle batterie e dall’energia stiamo abdicando da qualsiasi forma di sicurezza nazionale.