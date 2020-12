Coldiretti, Conte: cibo elemento Primario e baricentro del Recovery Plan: coesione sociale, economica e cura territorio

"Sono deliziato dal magnifico cesto che si trova tra il presidente Prandini e il Segretario Gesmundo". Debutta così il Premier Conte nell'asseblea Coldiretti "ringraziando particolarmente il lavoro fatto in questo anno difficile, autentici eroi del cibo su cui il Paese ha potuto contare in questi mesi passati e potrà contare sui mesi futuri. I generi alimentari non sono mai mancati, anche nel corso del lockdown generalizzato di primavera".

Conte ricorda come "il settore ha dimostrato la propria sovranità alimentare a fronte della crescita improvvisa delle domande". Il governo, prosegue, "ha fatto la sua parte. Le misure anticontagio hanno interessato purtroppo anche il comparto della ristorazione con ricadute sul settore agricolo". Tra gli interventi Conte ricorda il Fondo Ristorazione. "Nel 2019 i dati del settore ci hanno molto colpito, al di la della pandemia. L'Italia si è aggiudicata il primo posto per occupazione con un milione di lavoratori e una crescita costante. Un tesoro straordinario che abbraccia tanti comparti, a partire dagli elementi della Dieta mediterranea, l'ortofrutta, per la quale abbiamo conseguito un primato in Europa. Siamo consapevoli che si tratta di un bene Primario da tutelare. Per questo abbiamo deciso che l'agricoltura sarà un asse portante del Recovery Plan".

"Il vincolo del 37 per cento è destinato al Green per cui il cibo è fondamentale intersecando tre elementi della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica", aggiunge Conte.

"Il cibo è coesione sociale, è economia ed è cura del territorio e benessere animale. Per questo ritengo che il cibo sia e debba essere il baricentro di questa rivoluzione che il governo ha sposato".

L'impegno nel percorso di transizione ecologica "è costante" spiega ancora ricordando il G20 le tre 'P', P come persona, P come pianeta e P come prosperità.

Rendere più competitivo il settore significa, spiega ancora Conte, digitalizzazione, export, dissesto idrogeologico (per i quali prevediamo un potenziamento a contrasto), piantumazione, riforestazione, beni immobili.

Sulla Brexit il Premier spiega che "non possiamo accettare un deal che non sia fondato su regole certe e che non offra una parità di condizione. Non possiamo divenire un porto franco per il falso made in Italy. Difenderemo in tutte le sedi l'autenticità del made in Italy. Questo vuol dire che non accettiamo neppure il Nutriscore.

In questo senso il progetto Filiera Italia "è un progetto molto bello che dimostra il vostro amore per l'Italia. Il governo sarà con voi perché anche il sottoscritto ama l'Italia. Con una sempre maggiore tutela legare e presidiando in sede comunitaria tutti i tavoli".

Pronto anche l'impegno del Patto per l'export "per consolidare il Made in Italy sul piano internazionale tramite l'accesso al credito, il sistema fieristico e l'e-commerce", spiega ancora invitando "tutti i cittadini italiani a consumare italiano al fine di sostenere non solo la qualità ma anche gli eroi del cibo".

Ringrazia poi Enzo Gesmundo per averlo definito un 'presidente agricolo': "per me terra vuol dire ricchezza e salvezza. Sono cresciuto a contatto con la terra dato che i miei nonni avevano tutti la terra".