Coldiretti, contro siccità e rincari accordi di filiera salva Made in Italy

Contro gli effetti della siccità che mettono a rischio le forniture agroalimentari del Paese e i rincari energetici che hanno fatto balzare i prezzi alle stelle, arrivano gli accordi di filiera, dal campo allo scaffale per restituire certezze economiche e occupazionali in un momento di grande emergenza per il Paese.

Le iniziative in programma per assicurare la salvaguardia della capacità' produttiva del Paese saranno al centro dell’incontro organizzato nella sede della Coldiretti giovedì 14 luglio 2022 dalle ore 11, a Palazzo Rospigliosi, in via XXIV Maggio 43 a Roma, con la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, del Presidente e Ad Philip Morris Italia Marco Hannappel e di Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, oltre ad altri rappresentanti istituzionali.

L’appuntamento sarà l’occasione per fare una approfondita analisi sull’innovativa esperienza maturata nel settore del tabacco che coinvolge centinaia di agricoltori su oltre 5mila ettari di terreno coltivato.