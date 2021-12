Coldiretti, De Bonis: Ulteriori accertamenti da Franco e Patuanelli

“Che la gestione dei Confidi da parte di Coldiretti fosse disastrosa era intuibile già da tempo, come pure, in generale, che la gestione finanziaria della più grossa organizzazione agricola italiana avesse dei punti oscuri. Oggi veniamo a sapere che il vertice di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, è coinvolto in una indagine della procura di Roma per tentata estorsione e grossi ammanchi – nell’ordine di oltre 18 milioni di euro – nelle due cooperative AgriConfidi Centro Nord e AgriConfidi Centro Sud oggetto di liquidazione. Per questo ho ritenuto doveroso interrogare i ministri Patuanelli e Franco per sollecitare accertamenti più accurati, considerati i gravi danni che tale sperpero di danaro reca agli agricoltori italiani”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis, membro della IX Commissione Agricoltura del Senato, il quale ha presentato una interrogazione ai ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli e a quello dell’Economia Daniele Franco in merito all’indagine di AgriConfidi di Coldiretti e la presunta tentata estorsione del segretario generale Vincenzo Gesmundo: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1330230/index.html

“Ovviamente – aggiunge il senatore – dobbiamo aspettare l’esito delle indagini e il giudizio della magistratura, ma non possiamo non rilevare come la gestione Gesmundo avesse già dimostrato tutta la sua ‘lacunosità’, diciamo così, all’epoca di CreditAgri Italia S.C.p.A, con perdite di esercizio nel quinquennio dal 2013 al 2018 di quasi venti milioni di euro. E persino la Banca d’Italia, in una seconda ispezione del 2019, aveva rilevato gravissime carenze, con grossi divari rispetto alle previsioni di budget. Tanto che, pare proprio per sfuggire alla lente dell’organismo bancario italiano, l’ente sarebbe stato diviso in due ramificazioni. Ricordo peraltro che Gesmundo è la stessa persona arrivata qualche anno fa agli onori delle cronache per i suoi lautissimi compensi, pari a 10 milioni di euro in dodici anni. Oggi il segretario generale di Coldiretti esce sulla stampa a difendere il sistema agricolo italiano dalle incongruenze di Bruxelles, ma i giornalisti farebbero forse meglio a indagare più a fondo sulle attività sue e dell’intera organizzazione invece di usare le testate per glorificare il sistema Coldiretti. Un ‘sistema di potere’ che ormai pervade i gangli di tutta la politica italiana, essendo presenti uomini della sua orbita in posizioni strategiche di molte formazioni politiche, a livello nazionale, regionale e locale”.