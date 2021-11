Coldiretti, De Castro: La transizione ecologica va fatta con gli agricoltori, non contro di loro

"Le risorse della Pac sono le stesse della precedente programmazione, circa 50 miliardi di euro. Dobbiamo capire come gestirle, a prendersi la responsabilità sul come utilizzare questi piani strategici. L'Italia è uno degli ultimi paesi che non ha fatto la convergenza degli aiuti: siamo fermi dal 2003, quindi sganciati a quello che accade ora. Dobbiamo utilizzare la flessibilità che consentono i piano strategici attraverso gli ecoschemi. La responsabilità è enorme e serve equità, la dimensione sociale è fondamentale, basta con la concorrenza sleale di chi non rispetta il diritto dei lavoratori. Inoltre problema del Farm to fork non è l'obiettivo, ma come aiutare i nostri agricoltori per raggiungerlo. Dobbiamo capire che strumenti utilizzare, partendo dall'innovazione genetica non OGM, quindi modifiche intraspecie che consentono di realizzare nuove piante più resistenti, senza chimica. Oggi invece non c'è differenze tra transgenesi e mutagenesi e per questo servono nuove norme, come del resto va messo su carta l'agricoltura di precisione: la transizione ecologica va fatta con gli agricoltori e non contro di loro". Così Paolo De Castro, parlamentare europeo, in occasione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti.

