Coldiretti, Descalzi (Eni): l’agricoltura è importante per avere energia pulita, investiti 5 miliardi nella ricerca per i biocarburanti

"Entro il 2023 non avremo più necessità di lavorare l'olio di palma, mentre oggi stiamo lavorando gli oli esausti, come i fritti, al 20-30%, e anche olii di prima generazione, come quello di ricino - continua Descalzi -. Stiamo facendo accordi con paesi africani per 150mila ettari per produrre olio da combustione, creando così posti di lavoro. Per questo facciamo ricerca tramite Bonifiche Ferraresi in questo è il nostro processo di transizione, sfruttando anche rifiuti di seconda e terza generazione provenienti da biomasse e anche masse animali. Il nostro biodiesel, che deve essere miscelato al 10-15% secondo le norme europee, può invece essere utilizzato fino al 100%. Questa connessione ha tantissimi sviluppi, il nuovo "petrolio" è in superficie, aumentando la ricerca di posti di lavoro e competenze che possiamo portare anche fuori dall'Italia, in paesi in via di sviluppo. Nella nostra prospettiva potremmo sfruttare questi combustibili per sostituire a lungo termine gli idrocarburi, così da arrivare alla decarbonizzazione. L'agricoltura ha un'energia immensa da liberare e quest'area potrà regalare grande soddisfazione per tutti".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK