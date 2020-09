Coldiretti, il 19/9 il primo ciclo food tour in città

A Roma il Grand tour dei mercati di Campagna Amica partirà alle 9,00 dal mercato dell’Eur in viale della Tecnica, passando alle 10,30 per il mercato di Campagna Amica del Circo Massimo (via di San Teodoro 74) dove i ciclisti potranno fare una pausa con gusto e refrigerio con le centrifughe di stagione per poi arrivare il quello Tiburtino (via Tiburtina 695), ma iniziative sono presenti in molte altre città come da programma su www.campagnamica.it < http://www.campagnamica.it >

