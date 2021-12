Coldiretti: domani 4/12 l’albero di Natale nelle case degli italiani

Nell’ultimo weekend prima della festa dell’Immacolata dell’8 dicembre scatta la corsa agli acquisti dell’albero di Natale con iniziative in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica per accompagnare una delle tradizioni più radicate degli italiani. L’appuntamento è per domani sabato 4 dicembre dalle ore 9,00 a partire dalla Capitale al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo in via San Teodoro 74 dove saranno esposte le diverse varietà degli abeti Made in Italy con il tutor del verde per scegliere l’albero più giusto per la propria casa, come posizionarlo, come addobbarlo, come curarlo perché rimanga sempre bello e come gestirlo dopo le feste. Iniziative sono state organizzate dai florovivaisti di Campagna Amica lungo la Penisola come da programma su www.campagnamica.it . Per l’occasione verrà presentata l’analisi della Coldiretti/Ixe’ sull’albero di Natale degli italiani nel 2021 con previsioni sugli acquisti, sul confronto tra alberi veri e finti, sui prezzi di vendita e sull’impatto su clima e ambiente, con un approfondimento sulla produzione italiana e sulla sua importanza per l’economia e la salvaguardia del territorio.

