Coldiretti: Domani giovedì 18 novembre alle 9:30 apre il XIX Forum Internazionale dell‘Agroalimentare

ELENCO COMPLETO RELATORI NELLA GIORNATA DI APERTURA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE interverranno in presenza come relatori, in ordine alfabetico, Felice Adinolfi (Università di Bologna), Catia Bastioli (Amministratore Delegato, Novamont), Vittore Beretta (Presidente e AD, Flli Beretta), Renato Brunetta (Ministro per la Pubblica amministrazione), Giorgio Calabrese (Presidente, Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute), Gian Marco Centinaio (Sottosegretario per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali), Roberto Cingolani (Ministro della Transizione Ecologica), Massimo D’Alema (Presidente, Italianieuropei), Ben Feldman (Farmers Market USA), Jean-Paul Fitoussi (Economista; Sciences Po, Francia), Mariastella Gelmini (Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie), Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale, Coldiretti), Giancarlo Giorgetti (Ministro dello Sviluppo Economico) da confermare, Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma), Luigi Gubitosi (Amministratore Delegato, TIM), Agnes Kalibata (Special Envoy of the UN Secretary-General for the 2021 UN Food Systems Summit; President of AGRA) in collegamento, Marco Lucchini (Segretario Generale, Banco alimentare), Matilda Ho (Farmers Market Cina) in collegamento, Maurizio Martina (Vice Direttore Generale, FAO), Marino Niola (Antropologo), Claudio Palladi (Amministratore delegato, Rigamonti), Stefano Patuanelli (Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), Mauro Raffaele Petriccione (Direttore Generale per l’Azione per il clima, DG CLIMA, Commissione Europea) in collegamento, Carlo Petrini (Slow food), Ettore Prandini (Presidente, Coldiretti), Alessandro Rosina (Professore ordinario di Demografia, Università Cattolica di Milano), Roberto Speranza (Ministro della Salute), Giulio Tremonti (Presidente, Aspen Institute Italia), Alberto Villani (Pediatra), Massimiliano Valerii (Direttore Generale, CENSIS), Roberto Weber (Centro Studi Divulga/Ixè), Francesca Zarri Direttore R&S e Digitale, Eni) in collegamento, Carlo Tamburi (Direttore Italia, Enel), Dino Zardi (Climatologo; Gruppo di Fisica dell’Atmosfera, Università di Trento).

