Coldiretti, energia: sos Fattoria Italia da caro bollette

E’ sos Fattoria Italia dove i rincari delle bollette energetiche e delle materie prime strozzano gli allevatori che non riescono a mantenere gli animali a causa dell’esplosione dei costi legata alla guerra in Ucraina, mettendo in pericolo lo stesso Made in Italy a tavola.

Per denunciare una situazione insostenibile Coldiretti apre alle ore 9,30 di domani venerdì 21 ottobre la prima mostra sulle eccellenze casearie a tavola frutto del lavoro di generazioni di allevatori italiani, che la crisi minaccia di far sparire, in occasione dell’apertura della Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari, in via Brescia 129 a Montichiari, la più importante manifestazione italiana a livello internazionale dedicata all’allevamento, con oltre 47mila metri quadri con i migliori esemplari delle più diverse razze ancora presenti in Italia dai quali si ottiene il latte che garantisce la produzione dei più famosi formaggi nazionali.

A seguire alle ore 10,30 nella Sala 1 - Mario Pedini del Centro congressi Montichiari, l’incontro "L’allevamento italiano, tra aumento costi, nuove energie e prospettive" con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, il Vice presidente di Filiera Italia Vincenzo Gesmundo, il sindaco di Montichiari Marco Togni, Piero Gattoni (Consorzio Italiano Biogas), Tommaso Carioni (Caseificio Carioni), Luca Buttazzoni (Direttore Centro ricerca zootecnia del Crea) e Roberto Weber (Presidente Ixe’). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su www.coldiretti.it

Per l’occasione darà diffusa l’analisi della Coldiretti “Gli effetti del caro bollette guerra sulla Fattoria Italia”.