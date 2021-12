Coldiretti, Fassina (LeU): Rimettere al centro la persona, il mercato è un mezzo e non un fine

“Vorrei sottolineare come i trattati commerciali non sono tutti buoni. Abbiamo provato a fermare il Ceta ad esempio perché siamo andati troppo avanti sul libero mercato e questo non fa gli interessi del consumatore e dei piccoli produttori. Se però critichi le politiche liberiste vieni subito attaccato come sovranità ma non è così. No dunque al libero mercato dove importiamo prodotti pieni di chimica, serve costruire scambi commerciali fondati sulla qualità. Vogliamo proteggere il consumatore e il produttore, perché liberalizzare non è un bene in se. Dobbiamo rimettere al centro la persona, il mercato è un mezzo e non un fine.

C’è poi un problema di democrazia perché il Ceta non è stato discusso in parlamento. Il mercato, ribadisco, deve essere servo e non padrone, al centro sia la persona.”

Così Stefano Fassina – deputato Leu, nel corso dell’assemblea nazionale Coldiretti