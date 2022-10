Coldiretti, Gesmundo: Cibo sintetico nella mani di venti persone, già proprietari di comunicazione e medicina. Vengono spesi miliardi per occultare il problema

“Quella del cibo sintetico è una macchina poderosa, poderosa perchè qui sono in ballo miliardi di dollari, pensate che ci sono multinazionali che stanno pianificando per i prossimi dieci anni 250 miliardi di dollari in comunicazione. Pensate però che 25 miliardi di dollari sono stati già impegnati, anche all’interno del nostro paese, per non far parlare del cibo sintetico. I soldi vengono spesi per tenere sotto il pelo dell’acqua il tema del cibo sintetico, specialmente in Italia dove le stesse grandi famiglie, il solito gruppetto, si ingrassa i danni di tutti gli altri.”

Così Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti, nel corso del suo intervento al Villaggio Coldiretti a Milano.

“È possibile che venti persone nel mondo, investendo questi soldi, sono già proprietari della comunicazione? Questo perché hanno in mano l’high tech a livello mondiale, da Bill Gates a Elon Musk fino a quelli che hanno depredato in Ue e Italia possibilità di entrate della fiscalità. Sono già proprietari della comunicazione, poi a livello globale sono proprietari delle medicine. Big Pharma è nelle mani delle stesse venti persone. Non è possibile tutto questo. Queste venti persone non possono allora diventare proprietari esclusivi di una dieta alimentare planetaria, creando una forma di colonialismo che mai abbiamo conosciuto prima.