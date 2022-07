Coldiretti, Gesmundo: Le nostre priorità per il Governo. Dal Pnrr al ministero dell’agroalimentare, dal piano invasi ai cinghiali fino al Nutriscore e cibo sintetico

“Abbiamo conosciuto in questi anni governi tradizionali, populisti, misti, di semi unità nazionale. Però se analizziamo il livello di efficienza e legittimazione non è che abbiano dato grandi risultati, hanno brillato per alcuni sensibili peggioramenti, anche se alcuni hanno dato prova di azioni importanti. Penso al reddito di cittadinanza che ha evitato un tracollo sociale, ricordo che da 4 milioni stiamo andando verso i 7 milioni di poveri.”

Così Vincenzo Gesmundo, Coldiretti, nel corso dell’assemblea nazionale Coldiretti.

“Non si può mantenere una coesione sociale se non facciamo qualcosa e non rivediamo le coordinate democratiche di questo paese. Ci saranno tempi molto difficili e che a memoria non abbiamo mai vissuto.

Noi della Coldiretti siamo riusciti a sfuggire ai sussulti della politica perchè ci siamo dotati di una struttura politica forte, sia al centro che nelle periferie. C’è un vincolo fortissimo tra i territori ed il centro. C’è poi una fortissima dimensione identitaria con una costante apertura verso la modernizzazione, siamo in continua evoluzione. Siano dotati di un pragmatismo radicale.

Abbiamo il diritto di farci sentire perché rappresentiamo degli interessi, lavoriamo e ragioniamo con gli esecutivi però l’altra faccia della medaglia è anche il conflitto quando non riusciamo a trovare degli elementi di convergenza. I nostri conflitti nascono però sempre quando la politica non decide.

Sono 5 le priorità Coldiretti per i primi 100 giorni di governo:

1. Difendere l’agricoltura italiana con l’istituzione del ministero dell’agroalimentare: dalla legge di bilancio ai 35 miliardi di euro di fondi europei da non perdere.

2. Europa: no al Nutriscore, no al cibo sintetico e no al Mercosur. Si all’origine in etichetta, si alla sostenibilità e si alla ricerca.

3. Pnrr: la chiave per la sovranità alimentare, energetica e logistica italiana.

4. Stop cinghiali: difendiamo cittadini e agricoltori.

5. Piano invasi: acqua e energia sostenibile per l’Italia.

Si tratta di aspetti per noi indispensabili.“