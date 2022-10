Coldiretti, Gesmundo: Politica dei No dell’Europa porta ad avvento cibo sintetico e chiusura stalle

“Ringrazio il ministro Cingolani, che viene da serie di impegni comunitari, vorrei poi sottolineare l’aumento dei costi di produzione a cui sono soggetti i nostri agricoltori:

Fertilizzanti +250%

Mangimi 95%

Gasolio 110%

Gas 630%

Energia elettrica 500%

Quando Timmermans mette in campo la direttiva emissioni che equipara una stalla da 150 mucche a una grande industria significa che c’è del marcio. Negli stessi uffici vengono fuori poi le direttive sulla restrizione dei fitofarmaci che non permetterebbero la coltivazione del mais, ma non può salvarsi un produttore agricolo in questa maniera.”

Così il direttore generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, in occasione dell’apertura della Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari.

“Questa politica Ue dei continui no, porta l’agricoltura ad essere sempre più piccola e sull’ondata Green porta a dire che è meraviglioso se in tutta Ue si chiudessero le stalle, così da far diventare l’Europa un enorme giardino.

Abbiamo avuto uno scontro forte con Timmermans e abbiamo rivendicato le nostre parole perché si sta andando verso il cibo sintetico. Si è sempre più vicini. In questo modo andiamo a desertificare l’Europa e i nostri territori e già che se ne parli è un atto criminale, è gravissimo.”