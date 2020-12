Coldiretti, Gesmundo: Siamo punta avanzatissima del settore primario. Conte presidente agricolo, resiliente e affidabile

“Ho visto una molteplicità di Presidenti del Consiglio in questi anni e misurato la quantità di decibel perché questi ci ascoltassero. Un ascolto che ci era dovuto non perché siamo la Coldiretti ma perché siamo la punta avanzatissima del settore primario del paese. Siamo i custodi di quei progetti di sistema che si collocano al confine delle istituzioni e che le nutrono. Il presidente Conte si è rivelato un presidente agricolo, perché resiliente come noi. Siamo gli unici che hanno numeri positivi nell’export, nel fatturato e nella capacità di produrre e dare lavoro. Gli unici che non hanno mai cambiato nome, siamo parte della storia stessa del nostro paese. Inoltre il presidente Conte è ritenuto affidabile dal popolo italiano, come non avveniva da moltissimo tempo, esattamente come noi, ma è anche radicale e governativo. Conosce il valore del governare ma anche il cosiddetto popolo. Siamo simili, per questo Coldiretti in termini di fiducia è al quarto posto dopo il Papa, le forze dell’ordine e la presidenza delle repubbliche.

