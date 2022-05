Coldiretti, Granieri: Partire dai bambini per costruire una educazione alimentare seria e distintiva. VIDEOINTERVISTA

“Oggi è una giornata di festa, ma serve anche per rimpossessarci e far rimpossessare i bambini della propria identità e felicità, perché guerra e pandemia non sono sicuramente messaggi utili alla crescita di un bambino. Invece laboratori e contatto con le materie prime possono costruire una educazione alimentare che può formare in maniera seria e distintiva il consumatore di domani e la classe dirigente del futuro. Roma è la città del cibo e crediamo che l’educazione alimentare, in un momento storico come questo dove la sovranità alimentare è centrale, possa essere un elemento fondamentale per la produzione e la coesione sociale. E partire dai bambini è la scelta più giusta.”

Così David Granieri, Coldiretti Lazio, nel corso della Festa dell’educazione alimentare della Pace organizzata dalla Coldiretti a Villa Celimontana, trasformata oggi in una maxi fattoria.