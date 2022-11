Coldiretti, il 24 e 25 novembre il XX Forum Internazionale Agroalimentare

Giovedì 24 novembre apre a Villa Miani a Roma il XX Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Il Forum che si concluderà venerdi 25 novembre è l’appuntamento annuale per l’agroalimentare che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche nazionali ed estere.

L’edizione di quest’anno inizia alle 9.30 di giovedìcon la conferenza stampa di presentazione del Rapporto Coldiretti/Censis “Gli Italiani e il cibo nelle crisi e oltre” sull’impatto dei rincari energetici sulle abitudini alimentari e con la presentazione del nuovo censimento del patrimonio enogastronomico alimentare nazionale con l’esposizione delle specialità a rischio per l’esplosione dei costi di produzione. Interverranno il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il Direttore Generale Censis Massimiliano Valerii, il Ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentareFrancesco Lollobrigida. Nell’arco della prima giornata specifiche sessioni saranno dedicate ai pericoli in arrivo sulle tavole degli italiani a partire dal cibo sintetico, ai nuovi modelli di consumo, all’innovazione e competitività delle imprese, alla sfida energetica e alla transizione ecologica, alle politiche per l’Europa fino ai rapporti di filiera con l’impatto dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Tra i rappresentanti istituzionali hanno confermato la presenza fisicamente nella prima giornata anche Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy, Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, Maurizio Leo, Viceministro Economia e Finanze, Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Esteri della Camera, Frans Timmermans, Vicepresidente della Commissione Europea (in collegamento video), Maurizio Martina, Vice Direttore Generale Fao.

Inoltre hanno confermato la presenza come relatori nella giornata di apertura del 24 novembre (in ordine alfabetico): Felice Adinolfi, Università di Bologna - Centro Studi Divulga, Maurizio Amoroso, giornalista, Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Catia Bastioli,Amministratore delegato Novamont, Giorgio Calabrese, Specialista in scienze dell’alimentazione, Roberto Capone, Amministratore Ciheam, Giuseppe Caporaso,giornalista, Eugenia Carrara, Segretario Generale World Farmers Markets Coalition, Stefano Ciafani, Presidente Legambiente, Massimo D’Alema, Presidente Italianieuropei, Vincenzo D’Anna, Presidente Ordine dei Biologi, Giuseppe De Filippi, giornalista, Monica Di Sisto, giornalista ed esperta di commercio internazionale, Luigi Ferraris, Amministratore delegato Ferrovie dello Stato, Piero Gattoni, Presidente Consorzio Italiano Biogas, Maurizio Gentile, Cai-Re, Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti,Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato, Philip Morris Italia, Gianluca Lelli, Amministratore delegato Consorzi agrari d’Italia (CAI), Stefano Liberti, giornalista e scrittore Guido Lombardo, Amministratore delegato Gardant,Monica Maggioni, giornalista, Gennaro Masiello, Vicepresidente Coldiretti, Richard McCarthy, Presidente World Farmers Markets Coalition,Angelo Mellone, giornalista e scrittore, J. Robin Moon, Epidemiologa sociale, educatrice e studiosa, Massimiliano Ossini, giornalista,Fabrizio Palenzona Vicepresidente di Confcommercio e Presidente di Prelios Spa,Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Univerde, Daniele Rossi, Presidente Autorità Portuale di Ravenna, Giorgio Saccoccia, Presidente dell'Asi (Agenzia Spaziale Italiana), Anna Scavuzzo - Vice sindaco Milano e responsabile Milano food policy pact, Luigi Scordamaglia, Consigliere delegato Filiera Italia, Roberto Tomasi, Amministratore delegato Autostrade, Federico Vecchioni, Amministratore Delegato Bonifiche Ferraresi,Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, Alberto Villani, Direttore Dipartimento Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Alberto Volpi, Gruppo Volpi, Roberto Weber, Ixè Gabriel Zuchtriegel,Direttore Parco Archeologico di Pompei.

L’appuntamento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.coldiretti.it