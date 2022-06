Coldiretti-Intesa Sanpaolo, Patuanelli: Accordo importante per vincere sfide Pnrr e dare garanzie a settore agroalimentare

"Ricordo un passaggio del 2020 quando dovevamo cercare di garantire la liquidità alle imprese italiane, a tutte le imprese italiane, e devo dire che Banca Intesa è stata la banca che ha supportato più di ogni altra l’attività di governo e ha capito che serviva che il Paese reagisse in modo unitario, in modo compatto per sostenere i settori produttivi che stavano subendo il lockdown e avevano il problema di come affrontare le spese quotidiane.

Lavorammo molto bene sul credito, garantendo che non soltanto ci fossero gli strumenti legislativi e normativi per poter erogare la liquidità necessaria, ma perché poi arrivasse effettivamente la liquidità alle aziende. Perché molto spesso in questo paese si scrivono le norme e poi l’effetto reale è molto diverso dalla volontà del legislatore e di chi - ill potere esecutivo - poi dovrebbe seguire quelle norme.

Io credo che la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si vince soprattutto se si riesce a mobilitare il capitale privato e per la mobilitazione del capitale privato – parlo dalle aziende agricole, perché ovviamente è il settore che mi onoro di rappresentare -, in un momento in cui difficilmente le aziende agricole riescono a fare marginalità vista la contingenza e visti i problemi strutturali del reddito all’agricoltura, avere a supporto un grande gruppo come Intesa San Paolo sia uno strumento, un elemento centrale e fondamentale perché gli investimenti privati riescano veramente a essere attratti.

Credo che il PNRR dia un indirizzo di come il governo intende rafforzare alcuni elementi di fragilità dei sistemi produttivi. Abbiamo costruito le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza molto prima di questa fase, non conoscendo il futuro che oggi si manifesta dopo l’inizio del conflitto tra la Russia e l’Ucraina, ma io dico anche da prima, da quando a settembre avevamo cominciato a vedere un aumento fortissimo dei costi dell’energia, delle materie prime.

Però, se guardiamo le misure che riguardano il mondo dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano che sono implementate nel PNRR vanno esattamente a toccare quegli elementi che oggi stanno dimostrando grande fragilità: la diversificazione del reddito, il tema dell’energia, tutte le misure agro energetiche.

Penso al modo in cui il valore aggiunto si distribuisce nella filiera, quindi al tema dei contratti di filiera, altro elemento fondamentale per sostenere il reddito degli agricoltori. Penso al tema dell’acqua, alla siccità e quindi le misure irriguo. O penso alle grandi difficoltà della logistica, di come si trasportano le merci - in particolare nell’agroalimentare -, che hanno spesso esigenze specifiche puntuali, alla necessità della catena del freddo, alla deperibilità dei prodotti e quindi alle misure sulla logistica, l’innovazione, la meccanizzazione: tutti elementi che ci erano ben chiari già quando abbiamo iniziato a costruire il PNRR e che oggi possono rappresentare davvero un’opportunità con la consapevolezza che l’investimento privato deve essere stimolato e che oggi c’è una grande difficoltà degli imprenditori a poter programmare gli investimenti visto il quadro di incertezza.

La presenza contemporanea di una grande forza sociale quale è Coldiretti e di un grande gruppo bancario come Intesa San Paolo dà garanzia che questa sfida sia più facile da provare a vincere.