Coldiretti: la sfilata dei dolci fai da te per il Natale in casa

Dallo Zelten del Trentino alle Pabbasinas della Sardegna, dalla Miascia lombarda alle Cartellate pugliesi, fino ai Cippillati di Trivento molisani e al Pangiallo laziale e molto altro, sono solo alcune delle specialità regionali i cui segreti saranno svelati nella prima sfilata nazionale dei dolci tradizionali per il Natale che gli italiani passeranno soprattutto in casa, spinti dall’avanzare dei contagi e dalla diffusione della variante Omicron.

L’appuntamento è per domani giovedì 23 dicembre dalle ore 9,30 al mercato di Campagna Amica di via San Teodoro 74 a Roma dove arriveranno specialità da tutte le Regioni italiane, dalle specialità da forno ai torroni tradizionali, ma ci saranno al lavoro anche i cuochi contadini per realizzare in diretta le dolci tipicità locali, con consigli preziosi per utilizzare al meglio il tempo da trascorrere tra le mura domestiche ma anche per le limitazioni alle feste in piazza e alle iniziative.

Con la preoccupazione per la ripresa del Covid, la preparazione fai da te delle specialità tradizionali delle feste, anche con il coinvolgimento dei bambini, è un’attività tornata ad essere gratificante per uomini e donne permettendo di impiegare il tempo al sicuro all’interno delle proprie abitazioni. Per l’occasione sarà presentata l’analisi Coldiretti su “I dolci di Natale al tempo del Covid”, con focus sulle nuove tendenze degli italiani tra i fornelli e sul ritorno in tavola del torrone.