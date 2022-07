Coldiretti, Letta: Salvaguardia ambiente e territorio sono priorità. Transizione ecologica non rinviabile, ma proteggere Made in Italy

“Ci troviamo all’inizio di sessanta giorni che cambieranno la storia del nostro paese. Rispetto ai cinque punti proposti da Coldiretti premetto che nel nostro paese stiamo vedendo cosa significhi una campagna elettorale che si apre in una condizione ambientale che ci obbliga a cambiare il messaggio, il contenuto e il tono con cui parliamo. Il fatto di dover fare una campagna elettorale avendo poche ore del giorno per poterla fare, perché il resto della giornata l’ambiente esterno non è agibile, ci fa interrogare sul contenuto e sulla posta in gioco della campagna elettorale. Questo indica le nostre priorità e il grande tema che abbiamo davanti. La salvaguardia del nostro ambiente e del territorio deve essere il centro delle nostre scelte, e dobbiamo fare un grande sforzo in Europa.”

Così Enrico Letta, Pd, nel corso dell’assemblea nazionale Coldiretti.

“Il paese deve garantire il futuro industriale ma dobbiamo fare tutto questo sapendo che gli obiettivi di transizione ecologica devono essere raggiunti nei tempi preposti. Non possiamo spostarli più avanti nel tempo.

La battaglia contro il Nutriscore l’abbiamo appoggiata, così come le scelte contro i cibi sintetici e la volontà di preservare il Made in Italy. Questa deve essere la priorità del nostro paese ma tutto questo è possibile se abbiamo un ambiente come quello che ci affidarono i nostri nonni.

Sul piano invasi, occorre farlo subito altrimenti andiamo incontro a un disastro per il nostro futuro. Sul tema cinghiali, dobbiamo fare un grande patto paese perché dipende da governo, Europa ma specialmente dalle regioni. Dobbiamo fare un patto tra i presidenti di regione.

L’Europa deve essere molto più forte nella sua capacità di proteggere le sue produzioni, questo perché noi siamo molto più avanti sul tema delle riduzioni delle emissioni. La carbon tax l’abbiamo voluta fortemente e deve essere il paradigma su cui lavorare, cioè l’idea che noi faremo il massimo perché l’Europa vada avanti sul tema della riduzione delle emissioni ma questo non deve essere uno svantaggio per il nostro Made in Italy.”