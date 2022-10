Coldiretti, Martina: grazie per leadership che svolge a tutela agricoltura e cibo sano in tavola

"Voglio ringraziare la Coldiretti per il ruolo di leadership di quello che l'sta facendo per quanto riguarda i farmer markets grazie all'esperienza fatta da campagna amica in questi anni. Stiamo lavorando insieme e continueremo a farlo per sviluppare nuove occasioni per far crescere e aiutare milioni di agricoltori che tramite l'esperienza familiare garantiscono la tenuta dei nostri sistemi agricoli e cibo sano in tavola". Così Maurizio Martina al Villaggio Coldiretti a Milano. "Attenzione - prosegue poi - al divorzio tra agricoltura e alimentazione soprattutto se si dovessero prendere vie estreme come quella dei cibi sintetici. Sarebbe un rischio enorme e per questo occorre costruire nuovi equilibri avanzati tra agricoltura e ambiente attraverso un rinnovamento del rapporto".