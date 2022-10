Coldiretti, Meloni: Agroalimentare nel nuovo piano industriale del Paese su cui stiamo lavorando. Sovranità alimentare tema centrale. Populisti? semplicemente lucidi

"Vorrei che fosse chiaro da subito che abbiamo intenzione di dare risposte immediate e chiare ai principali problemi della nazione", così Giorgia Meloni nel corso del suo intervento al Villaggio Coldiretti di Milano.

"Occorre modificare il rapporto tra Stato e imprese senza disturbare chi produce, assume, lavora. Usciamo da una legislatura che diceva che la ricchezza poteva essere fatta con un decreto, noi non la pensiamo così. La ricchezza la fa chi lavora". prosegue.

"Per questo vogliamo restituire al Paese una strategia industriale che tenga conto degli elementi più significativi su cui siamo più competitivi, tra cui c'è il comparto agroalimentare. Intendiamo lavorare molto su questo senza fingere di non vedere come versi in condizioni molto complesse, come una specie di domino, dalla pandemia alla crisi energetica fino agli eventi atmosferici e la siccità".

"Per quanto riguarda l'energia credo sia inutili continuare a finanziare la speculazione. Occorre invece trovare soluzioni. E quando noi parlavamo di auto approvvigionamento, non eravamo populisti come qualcuno ha detto. Eravamo semplicemente lucidi".

"Vogliamo rendere più forte l'economia di questa nazione. E bene la sostenibilità' , ma vogliamo promuovere l'ambiente con l'uomo dentro, non senza. Non esiste sostenibilità ambientale senza quella sociale ed economica", prosegue ancora.

Poi il Nutriscore: "porteremo avanti in maniera forte la battaglia contro tutto quello che danneggia le nostre produzioni".

Infine la Sovranità: "tema centrale con il quale approcciare la questione della filiera agroalimentare. La grande sfida sia quella di un approccio pragmatico e serio riguardo alle catene di approvvigionamento". Altrimenti, spiega, "saremo sempre in balia degli eventi".

"Ma tutto questo non lo vogliamo fare da soli. I corpi intermedi saranno coinvolti", chiude.