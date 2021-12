Coldiretti, Meloni (FdI): No a insetti e cibo sintetico da multinazionali. Evitare ambiguità, Ricciardi non può lavorare per il Governo se difende Nutriscore

“L’Italia deve essere capace di difendere i propri interessi nazionali e spesso qui da noi non è così scontato. Voglio un Presidente della Repubblica patriota, cha abbia cioè a cuore al difesa della sovranità nazionale e questo crea scandalo. Le difficoltà che sono presenti anche nel settore agricolo sono figlie di una degenerazione ideologica e nel fatto di ritenere che se difendi l’interesse nazionale allora sei un po’ meno europeista. Noi viviamo però in una Europa dove le nazioni difendono i propri interessi, tutte. La Francia, considerata estremamente europeista, difende il proprio interesse.

Ci sono due grandi questioni da affrontare, la prima riguarda una deriva ideologica che l’Ue sta portando avanti e che rischia di impattate sulle nostre produzioni. Ci si è concentrati sul green deal ed il mio partito tiene estremamente a cuore il tema ambientale, ma noi a differenza dell’Ue vogliamo difendere la natura con l’uomo dentro. Vogliamo una sostenibilità ambientale che sia compatibile con una sostenibilità economica e sociale.”

Così Giorgia Meloni – Presidente Fratelli d’Italia nel corso dell’assemblea nazionale Coldiretti

“Bene la transizione ecologica e il green deal ma il paradosso è che questa transizione sarà portata avanti importando prodotti da nazioni che non rispettano i nostri stessi standard ambientali. Questo è un tema da porre. Pagheremo con le nostre tasse incentivi per produrre pannelli solari che in Cina fanno con le centrali a carbone. L’Europa contribuisce al 9% per le emissioni inquinanti, allo 0,08% per la plastica in mare però importiamo da nazioni che contribuiscono all’80% delle emissioni e all’80% della plastica in mare. Quale è la ratio dietro tutto questo allora? È una scelta molto discutibile allora.

Farm to Fork, tutto bello e condivisibile ma come si fa? Non può essere un modo per coprire l’aggressione alle eccellenze del Made in Italy o l’attacco alla dieta mediterranea. Il Nutriscore e l’etichettatura a semaforo non ha alcuna valenza scientifica, è solo un tentativo per favorire le lobby della grande distribuzione o le grandi multinazionali del cibo standardizzato a discapito delle produzioni di eccellenza. Non accettiamo ci siano ambiguità, abbiamo però letto che Walter Ricciardi, consulente del governo per il ministero della salute è un grande sostenitore del Nutriscore ed è tra quei trecento esperti firmatari a sostegno proprio del Nutriscore. Se ti schieri contro gli interessi italiani non puoi lavorare per il governo italiano, questo in una nazione normale e per come sarei abituata a lavorare.

Sul Nutriscore avrei voluto vedere Draghi far valere la sua autorevolezza in Ue e con la Francia.

C’è poi la questione del vino dealcolato e del Prosek, tutti attacchi alle nostre produzioni e che devasta il sistema delle denominazioni d’origine. Poi c’è il piano anticancro che attacca salumi, formaggi e vino. La riposta della commissione europea è finanziare allora le multinazionali che producono carne sintetica oppure dire di mangiare insetti. Questo mondo che si vuole costruire è mostruoso, si aggredisce l’economia reale tendendo sempre più all’omologazione, con prodotti sintetici realizzati da multinazionali che concentrano la ricchezza nelle mani di una minoranza, creando così milioni di miserabili che per sopravvivere mangeranno le mosche.

Siamo pronti a batterci su questo modello per difendere la qualità e le produzioni di eccellenza.

Era stato scritto: