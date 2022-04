Coldiretti, Oscar Green. Patuanelli: Sostenibilità ambientale non diventi abbandono del territorio. Nella Pac forte voglia di innovazione da sostenere. VIDEO

“La proposta dell’Italia è che si attivi, attraverso organismi internazionali come la Fao, una dinamica di gestione della solidarietà di fronte al popolo ucraino che deve poter continuare a coltivare. Occorre una regia internazionale alta che gestisca il percorso di sostegno al popolo ucraino.

L’obiettivo è far capire che il settore primario del nostro paese, che è un elemento trainante dell’economia nazionale, ha fatto un percorso di sostenibilità ambientale che deve continuare gestendo i territori e coltivandoli. Non dobbiamo far sfociare la sostenibilità ambientale nella cultura dell’abbandono, purtroppo oggi c’è la sensazione che ci siano delle forze che spingano verso questa direzione.”

Così il Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli in occasione delle novità dell’Oscar green dei giovani della Coldiretti

“Oggi o ci poniamo il tema di chi coltiverà le nostre terre oppure siamo destinati all’abbandono per mancanza di persone che vanno in campo a coltivare. L’evento di oggi è fondamentale proprio per questo, per capire come attrarre i giovani in agricoltura e garantire nuove generazioni di agricoltori, fondamentale diventa allora l’innovazione e la capacità di proporre al settore agroalimentare tutte quelle tecnologie che già oggi sono disponibili e che devono diventare accessibili per tutta l’agricoltura italiana.

Servono politiche di sostegno e la capacità di disegnare un futuro possibile in agricoltura. La Pac ha un impianto che va sostenuto, al suo interno c’è una forte voglia di innovazione e transizione ed insieme al rispetto delle capacità produttive del nostro paese rappresenta la prima forma di sostegno.

Riguardo alla crisi la filiera non può sostenere il mancato trasferimento di valore aggiunto verso la parte più debole che è l’agricoltore. Bisogna poi sostenere i costi dell’energia e il governo farà tutto ciò che è necessario per sostenere il settore.”