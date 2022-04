Coldiretti, Oscar Green. Prandini: giovani imprese capaci di fare innovazione e rete salvaguardando la biodiversità

"I giovani hanno una visione: non solo abbiamo una crescita del 6% di imprese under nuove, ma soprattutto queste hanno la capacità di crescere più di quelle tradizionali. Un altro presidente di confederazione ha dichiarato che dovremo seminare solo tre cose: grano tenero, grano duro e mais, io invece penso alla nostra grande biodiversità. Quella idea cancellerebbe quello che rappresentiamo, non dobbiamo mai perdere di vista la traiettoria da cui proveniamo: non siamo arrivati, ma questo è l'inizio di un percorso che spetterà ai giovani, più curiosi e attratti dalla conoscenza. Oggi dobbiamo fare sistema e metterci insieme, convinti che il Covid prima e poi la guerra ha messo al centro il tema del cibo. Dobbiamo tornare a valorizzare le aree interne e parlare ad esempio della fauna selvatica, per salvaguardare le nostre coltivazioni. C'è poi il tema dei bacini di accumulo. Il Po é ai minimi oggi e la realizzazione di nuovi bacini significa triplicare le rese per superfici e raggiungere l'obiettivo di autosufficienza produttiva. Serviranno anni, ma dobbiamo ostruire percorsi di medio lungo periodo, creando le condizioni per cui l'Italia sia sempre più attrattiva".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dei premi Oscar Green organizzati da Coldiretti per le idee innovative dei giovani imprenditori agricoli.