Coldiretti, Papa Francesco: via della carità e della solidarietà per una risposta globale e più vera al fenomeno della povertà

“In occasione del consueto incontro di fine anno di tutta la dirigenza territoriale della Coldiretti, dal titolo “L’Italia riparte dagli eroi del cibo”, chiamato a riflettere in questo particolare momento sul valore determinante del mondo agricolo e agroalimentare per il rilancio economico e sociale dell’Italia intera, Sua Santità rivolge a tutti i presenti, riuniti quest’anno via web, il suo cordiale e beneaugurante saluto, esprimendo il suo vivo compiacimento per il significativo evento che interpella ogni persona di buona volontà a ripensare, ancor più oggi, al rapporto tra l’uomo, la natura e il Creatore come fattore di profondo equilibrio e comunione, nella ricerca non della logica del profitto, ma del servizio, non dello sfruttamento delle risorse, ma della cura e dell’attenzione per la natura come casa accogliente per tutti. Egli incoraggia a percorrere e ad intraprendere sempre nuove strade nella via della carità e della solidarietà per una risposta globale e più vera al fenomeno della povertà e della disuguaglianza fra i popoli, soprattutto in questa fase cruciale della Storia mondiale, ed invoca, per intercessione della Vergine Maria, abbondanti doni celesti e, di cuore, invia a lei, al segretario generale, all’assistente ecclesiastico, come pure a tutti i collaboratori e ai singoli associati l’implorata benedizione apostolica, volentieri estendendola a tutti i familiari, quale augurio di pace e di ogni bene per il Santo Natale”.

