Coldiretti, Patuanelli: Cibo sintetico non è risposta. Rischio per la democrazia, si concentra nelle mani di poche multinazionali

“Coldiretti c’è sempre quando si tratta di difendere l’agricoltura che però è anche tradizione, economia, cultura del nostro paese.

Il tema è capire le motivazioni che portano la ricerca a spostarsi verso la produzione di cibo sintetico e far percepire che quella è la risposta sbagliata ad un problema concreta. È sbagliata perché non c’è la valutazione dell’effetto altrettanto negativo proprio sull’ambiente e sulla salute nel momento in cui produco cibo sintetico, andando così a distruggere la produzione di cibo naturale.

La carenza delle valutazione d’impatto di governi e Commissione Ue è un elemento centrale e critico in questa fase.

Abbiamo il tema di come ridurre l’impatto sull’ambiente delle produzioni agricole e agroalimentari, c’è però anche il tema di garantire l’accesso al cibo a tutta la popolazione mondiale. La risposta però non può essere cambiare modello è passare al cibo sintetico, bensì implementare attraverso ricerca, sviluppo e innovazione i modelli di produzione tradizione che garantiscono il mantenimento del cuore economico dell’agricoltura, che significa anche tutela dell’ambiente e della salute delle persone.

La dieta mediterranea è la dieta più sana che c’è. Inoltre la possibilità che ha l’agricoltore di manutenere il territorio che coltiva permette di salvaguardare l’ambiente.

Bisogna far sì che l’attività produttiva rimanga economicamente vantaggiosa. Oggi il rischio è che chi produce cibo abbandona la sua attività perché non ha più garanzia di reddito e tutelare il reddito significa anche sconfiggere l’uso del cibo sintetico.

Secondo elemento centrale è educare i consumatori di domani. L’educazione alimentare è centrale e giornate come queste, oltre a politiche di investimento, servono a far comprendere l’importanza dell’educazione alimentare. Dobbiamo educare i consumatori a riconoscere la qualità del cibo naturale. Oggi è il momento di inserire il tema dell’educazione alimentare e del valore del cibo come cultura e distintività all’interno dei processi educativi.

Il rischio non è solo economico ma che ci sia una concentrazione in poche mani della produzione di cibo. Oggi vediamo l’effetto che produce la concentrazione dell’energia in mano di pochi, pensate a ciò che può succedere se in mano di pochi fosse invece l’accesso al cibo. È un problema di democrazia.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso del suo intervento al Villaggio Coldiretti a Milano.