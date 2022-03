Coldiretti, Patuanelli: Europa dia una risposta unitaria. Serve un Energy Fund o falliremo gli obiettivi

“Il percorso di condivisione ci ha portati a raggiungere alcuni risultati. La pandemia ci ha costretti a ridisegnare un futuro diverso e la guerra ha portato problemi ancora più grossi. Questo perché la pandemia é stata una crisi simmetrica, per tutti, mentre l’Ucraina é asimmetrica. Per questo l’Europa deve dare una risposta unitaria, che non può che essere un nuovo pacchetto di debito comune di Energy Fund, allora avremo fallito gli obiettivi. Abbiamo fermato l’Ungheria, ma il debito comune europeo é la risposta vera. Forse le delocalizzazioni, i costi più bassi ad ogni costo non sono state le soluzioni giuste. Devo dare merito alla Coldiretti di essersi occupata della condizionalità sociale nella Pac. Nel consiglio di Bruxelles abbiamo deciso alcune sospensioni per recuperare terreno per chi semina e il pacchetto della riserva di crisi con la possibilità di un cofinanziamento al 200%: 50 milioni per il nostro paese aumentati di altri 100. Sarebbe bastata una proroga dei regimi per COVID per risolvere il problema è invece abbiamo dovuto fare tutto da capo”.

Così Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole, in occasione dell’incontro della dirigenza Coldiretti in programma a Roma dal 23 al 25 marzo

“La Pac approvata é un compromesso, tra coltivazione e sostenibilità ambientale. Questo equilibrio é stato trovato però in un momento storico diverso. Oggi servono risposte immediate, ma senza retrocedere da quelle scelte fatte, che però Dovranno entrare in vigore quando ne avremo la possibilità: oggi dobbiamo garantire a livello europeo di avere sempre cibo sano e di qualità. Per questo la scelta più giusta é la sospensione della Pac con delle deroghe.

C’è ancora molto da fare. Per le pratiche sleali vogliamo che chi non rispetta il decreto venga perseguito ed ho dato mandato all’ispettorato dell’ICQRF. quello che era consentito prima oggi non si può più fare e questo dovrà essere comunicato a tutti i produttori.

C’è poi la sfida dell’acqua. Dobbiamo accelerare gli interventi infrastrutturali e aumentare le fonti rinnovabili, perché le due cose vanno insieme. Per accumulare e stoccarla si parla di idrogeno, che però é un vettore futuribile. Ci sono poi le batterie, ma il terzo modo é attraverso gli invasi e l’idroelettrico. Dobbiamo creare bacini di accumulo dell’energia per aumentare la nostra indipendenza energetica. Saremo indipendenti solo attraverso le rinnovabili. Tutto questo é possibile solo se saremo in grado di fare questi interventi ed in tempi utili.

Sull’etichettatura abbiamo fatto tante battaglie. I nostri cittadini devono sapere esattamente cosa mangiano, c’e una maturità del consumatore che 10 anni fa non esisteva. Non dobbiamo derogare in alcun modo.

Voglio prendere un impegno: sollecitare un dibattito affinché il nostro paese si schierò apertamente contro ogni cibo sintetico”.