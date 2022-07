Coldiretti, Patuanelli: Operato nell’interesse nazionale e degli agricoltori. Fondamentale un ministero dell’agroalimentare per rafforzare filiere e interventi

“Posso aver fatto degli errori ma ho operato nell’interesse esclusivo della nazione e degli agricoltori. Ho cercato di contribuire al percorso di crescita del settore con molto provvedimenti. Abbiamo stanziato 2 mld nella legge di bilancio 2022, più del doppio della programmazione precedente. Da febbraio 2022 ad oggi sono stati stanziati quasi 5 mld di euro a favore del settore agricolo e negli ultimi 12 mesi, io con i due sottosegretari Battistoni e Centinaio, abbiamo sottoscritto oltre 600 milioni di provvedimenti attuativi. Abbiamo operato per garantire gli investimenti attraverso il potenziamento delle garanzie.”

Così Stefano Patuanelli nel corso dell’assemblea nazionale Coldiretti.

“Calenda parlava di come portare l’agricoltura nel 4.0 ma questo è già realtà. E l’ho fatto io stesso con la legge di bilancio 2019 al ministero dello sviluppo economico. Abbiamo rafforzato il sistema delle dop-igp, anche ieri con un decreto che rafforza ruolo dei consorzi.

Ci siamo occupati di filiere. Non c’è un problema di dimensione aziendale o contrapposizione tra settore primario e trasformazione quando la filiera funziona. Rafforzare le filiere è il modo migliore per sostenere l’intero comparto agroalimentare. Portare all’interno di un unico ministero tutte le competenze che oggi sono divise in tanti dicasteri, può portare ad una visione e programmazione unitaria degli interventi necessari a tutto il sistema agroalimentare. Questo è fondamentale perché la filiera è composta da produzione primaria, trasformazione, grande distribuzione e logistica. Se sosteniamo ogni comparto della filiera attraverso un ministero dell’agroalimentare allora saremo molto più efficaci.

Nel complesso abbiamo rafforzato con 280 milioni euro nel 2022 e con 80 mln nel 2023 il sistema di sostegno alle filiere agricole e agroalimentari.

Nel decreto di giovedì prossimo implementeremo con circa 200 milioni euro il fondo di solidarietà nazionale, che è uno strumento datato e che non può più essere utilizzato perché interviene ex post, ma in questo momento è l’unico che abbiamo per combattere gli effetti della siccità. In legge di bilancio poi le risorse per il sostegno agli agricoltori dovranno essere ben più ingenti.

Abbiamo poi difeso le produzioni nazionali. Abbiamo poi fatto tanti interventi per la semplificazione e di impatto sociale, come il decreto sulle pratiche sleali.

La tutela del reddito aziendale passa anche attraverso la diversificazione del reddito e la produzione di energia è un elemento centrale. La commissione non può essere miope su questo punto di vista.

Sul tema irriguo si sono fatti investimenti ti importanti dal 2017 in poi. Abbiamo programmato e investito risorse per affrontare il problema. La politica adesso deve mettere a terra le risorse che ci sono e consentire di sviluppare le progettualità che ci sono, come il piano laghetti.

Sulla pac. C’è uno sbilanciamento della parte agricola verso quella ambientale. Si deve capire che una gestione valida dell’ambiente passa attraverso gli agricoltori e dobbiamo allora sostenere questi ultimi, altrimenti prevarrà l’abbandono dei territori. L’agricoltore è poi il primo ad avere interessi nel tutelare l’ambiente. La Pac è sbilanciata ma abbiamo trovato il migliore accordo possibile.

Sul Nutriscore ci siamo mossi compatti e spero che basti. Dobbiamo difendere le necessità del consumatore nell’avere le giuste informazioni. La tutela del consumatore unisce gli Stati membri.”