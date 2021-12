Coldiretti, Patuanelli: Su Nutriscore stiamo vincendo battaglia epocale. Latte, qualcuno sta frenando su implementazione protocollo

"Ringrazio Coldiretti perché quando si parla di tutela dei più deboli, di difendere gli agricoltori italiani, di diritto al cibo Coldiretti c’è.

La passione e la difesa dei propri iscritti che vedo in Coldiretti non la vedo ovunque e questo rappresenta un grande aiuto anche per me, permettendomi di affrontare le sfide dell’agricoltura con più serenità.

Sul tema pratiche sleali. Da oggi quel produttore che subisce un qualsiasi sopruso da parte di chi obbliga a un prezzo di vendita sotto i costi di produzione ha uno strumento nuovo. Il 15 dicembre per il mondo dell’agricoltura resterà una data storica, anche se non ne siamo ancora del tutto consapevoli. È uno strumento eccezionale per evitare che continui quella dinamica che porta il produttore ad essere sempre l’anello debole della filiera. Il decreto pratiche sleali, insieme anche ad altri strumenti, è fondamentale per tutelare e garantire il ruolo del produttore e il reddito degli agricoltori.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso dell’assemblea annuale Coldiretti.

“Etichettatura. Oggi il Mise ha aggiunto l’ultima firma alla proroga dell’etichettatura d’origine, altro impegno che abbiamo mantenuto. È fondamentale informare i cittadini, senza condizionarli come invece vogliono fare altri. La battaglia che facciamo contro il Nutriscore e l’omologazione agricola è una battaglia di civiltà, a tutela della libertà dell’uomo e non solo dei produttori italiani. Se l’uomo non potrà essere più libero di scegliere cosa poter mettere nella propria tavola ci troveremo allora di fronte ad una limitazione della libertà. Dobbiamo allora fare una battaglia epocale ed il Nutriscore è solo un elemento, perché poi da questo deriva una fiscalità legata ai cibi rossi e verdi, l’omologazione agricola e la dieta universale. Non esiste una dieta universale però, esiste la tutela della salute ma un bicchiere di vino a fine pasto non fa male. Ci fa anzi vivere meglio la socialità e questa fa parte della salute dell’uomo.

Questa battaglia è da combattere con tutte le forze e la stiamo vincendo, perché il lavoro costante con tutti gli altri paesi Ue ed a livello globale, sta portando frutti insperati fino a qualche mese fa. La Spagna ha cambiato radicalmente posizione, la Francia lo sta facendo e questo significa che il Nutriscore nasce morto. Ma noi vogliamo informare davvero i consumatori, allora serve fate anche una battaglia per informare. Il sistema italiano del nutrinform, che sicuramente è migliorabile, va nella direzione giusta.

Sul tema latte. Il tavolo del latte è iniziato con un protocollo ed oggi però deve proseguire con la parte tecnica per dirci come applicare quel protocollo. Chi oggi frena e continua a frenare deve smetterla, deve capire che dobbiamo andare avanti per implementare quel protocollo con tutte le parti tecniche che servono per dare certezze a chi produce latte ed ha avuto un incremento dei costi insopportabile.

Sulla pac. Questa non è la pac migliore di tutte, sconta un taglio di risorse ed ha fallito l’obiettivo della semplificazione. È un compromesso ed è un buon compromesso viste le alternative che c’erano sul tavolo. Sulla gestione del rischio poter contare sul prelievo del 3% sul primo pilastro è un segnale di una pac a tutela degli agricoltori. Dimostra infatti che il primo elemento da tutelare non è la produzione in se ma il reddito degli agricoltori. Il modello Usa delle politiche economiche sull’agricoltura è tutto incentrato sulla gestione del rischio ed è questo il modello sui cui spostarsi.

Abbiamo trovato un equilibrio molto complicato nella nuova pac e parlo del piano strategico nazionale. Complicato dalla presenza sul primo pilastro del 25% di risorse per gli ecoschemi, il 10% dei pagamenti ridistribuivi e tutte le altri voci che incidono sul pagamento diretto complessivo fanno si che la cifra destinata ai pagamenti di base sia inferiore al 50%. Questo incide poi anche sul percorso di convergenza. È evidente che si creano allora dei disequilibri, specialmente in alcune filiere.

Non ragioniamo per regioni ma per filiere, andando a tutelare quelle più colpite da queste dinamiche, altrimenti salterà il sistema paese. È stato necessario trovare degli strumenti di compensazione quindi.

L’agricoltura impatta sull’ambiente come qualsiasi attività umana e non possiamo criminalizzare chi produce cibo e ci consente di avere accesso a prodotti di qualità. Non c’è alcun dato che dimostri che l’agricoltura sia la prima responsabile dell’inquinamento del pianeta. La velocità della transizione ecologica che la filiera agricola ha fatto in questo paese non ha pari nel testo del mondo.

Non si dà atto di ciò che è stato fatto di impegnativo per ridurre gli impatti di queste attività. Non dobbiamo poi trasformare il principio di tutela in quello di abbandono, perché così si crea il vero danno ambientale.

Noi parliamo nella pac di benessere animale, di biologico e di una architettura verde che è molto presente.

È giusto poi eliminare tutti i sussidi ambientalmente dannosi e trasformarli in sussidi favorevoli laddove c’è una tecnologia. Ma se la tecnologia non c’è non possiamo farlo. Investiamo in ricerca ma dobbiamo consentire a chi produce di continuare a produrre.

Il Pnrr sarà un’altra sfida. Quando sono arrivato al Mipaaf c’erano circa 2,5 mld euro, oggi per l’agricoltura abbiamo 7,9 mld euro. Le risorse riequilibrano il taglio della pac, ma dobbiamo investirle nel modo più rapido, serio e certo possibile. Dobbiamo consentire una diversificazione del reddito e penso in particolare alle agroenergie, senza però trasformare le aziende agricole in aziende energetiche.”