Coldiretti, Patuanelli: Troppi segnali verso il cibo sintentico, serve autodeterminazione per l’essere umano – VIDEO

"Sul Nutriscore non vorrei che facessimo la fine della rana nell'acqua che si scalda piano piano. Ci sono sempre più segnali che ci portano verso il cibo sintetico, elementi deleteri non solo per il sistema produttivo italiano, quanto per l'autodeterminazione dell'essere umano, non gli deve essere dato cibo in sintesi fatto in laboratorio. Per questo è giusto alzare il livello di attenzione e il Nutriscore è uno degli elementi. Si sta creando una minoranza di blocco un primo elemento fondamentale. In altri paesi è iniziata la discussione, anche grazie alle associazioni di categoria, come Coldiretti. I produttori, spagnoli, francesi e tedeschi si stanno accorgendo dei rischi che corrono". Questa la dichiarazione a margine di Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura, in occasione della seconda giornata del Forum Internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione organizzata da Coldiretti a Roma.

