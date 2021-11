Coldiretti, Petrini (Slow Food): no alla transizione ecologica governata dalla tecnocrazia, serve rispetto per i produttori

"Da oggi sarà presente in tutta la rete di ambasciate e dei consolati un corso online sulla storia della cucina italiana: servono basi storiche, è fondamentale conoscere, perché l'elemento distintivo del Made in Italy è determinato da due elementi. Il primo è la congiunzione tra la rete di realtà contadine del nostro paese e la conoscenza. Il secondo è che il prestigio è dovuto alla moltitudine di migranti che ha trasmesso la nostra cultura alimentare. Più di 27 milioni di italiani sono andate all'estero nei settant'anni successivi alla nascita del Regno d'Italia. Questo ha reso il nostro appeal credibile e il mondo contadino deve rivendicare tutto questo. Il futuro dell'alimentazione deve distinguere certi esperimenti tecnologici dal cibo: in questo c'è storia, identità, paesaggio e clima, tutto quello che rende la nostra cultura alimentare unica. La transizione ecologica durerà decine di anni, forse qualche secolo, in cui l'umanità è chiamata a ridiscutere alcuni paradigmi: questa fase deve avere un coinvolgimento massivo di persone, non può essere governata dalla tecnocrazia. Tutto questo significa che serve rispetto e gratitudine per i produttori, altrimenti non ci sarà alcuna transizione: il paese non può perdere le proprie radici". Questa la dichiarazione di Carlo Petrini, presidente di Slow Food, nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK