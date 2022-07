Coldiretti, Prandini: A favore accordi di libero scambio e internazionalizzazione, ma Mercosur dannoso. Fondamentale principio di reciprocità

“Non siamo contro gli accordi di libero scambio, siamo per l’internazionalizzazione, per rafforzare la presenza dei prodotti agroalimentari nelle catene distributive presenti in tutti i paesi a livello mondiale. Solo in questo modo limiteremo la presenza dell’italian sounding, sostituendo il falso Made in Italy con quello che proviene dalle nostre attività e dall’industria agroalimentare italiana. Però non si deve generalizzare, perché ci sono accordi di libero scambio positivi ed altri negativi. Ad esempio noi siamo favorevoli all’accordo di libero scambio firmato col Giappone e questo è il modello da perseguire. Siamo invece assolutamente contrario all’ipotesi di un libero scambio col Mercosur perché rischia di invalidare tutto quello fatto in termini di distintività. Il Sud America inoltre ha aumentato in maniera esponenziale l’utilizzo di prodotti fitosanitari, +275%, e solo il Brasile registra un +450%. L’Europa invece l’ha ridotto del 15%. Se poi guardiamo all’utilizzo per superficie noi siamo drasticamente più bassi rispetto a tutti gli altri perché abbiamo innovato, abbiamo fatto agricoltura di precisione, abbiamo utilizzato droni e satelliti”.

Così Ettore Prandini nel corso dell’assemblea nazionale Coldiretti.

“Alla politica chiediamo di aprirsi alle possibilità di essere presenti nel mondo ma utilizzando il principio di reciprocità. Le regole devono essere le stesse nel momento in cui importiamo.

Dobbiamo pretendere poi il massimo impegno sulle energie rinnovabili.”