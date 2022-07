Coldiretti, Prandini: Agroalimentare locomotiva della ripresa italiana, ma fondamentale defiscalizzare costo lavoro e spingere su rinnovabili

‌"Abbiamo fatto toccare la forza di Coldiretti. Oggi dimostra il percepito della nostra organizzazione ed è merito di quello che viene fatto sui territori e nelle interlocuzioni con le istituzioni centrali e locali. La nostra idea è di dare un servizio a tutte le aziende sul territorio, creando una piattaforma in grado anche di organizzare la commercializzazione del prodotto, pena la perdita di competitività.

Saremo vigili su quanto detto dalle forze politiche in campagna elettorale. Oggi tutti parlano di bacini di accumulo, ma se avessero ascoltato il mondo produttivo avremmo evitato oggi danni per 6 miliardi.

Sul tema delle energie rinnovabili é necessario spingere. Di fronte al costo energetico servono certezze, serve un periodo di 2-3 anni lavorando sull'incentivo. Serve un decreto sul fotovoltaico, iniziamo a coprire il fabbisogno energetico e superiamo lo scoglio in Europa in una fase successiva.

Dobbiamo fare molto sul tema dell'enoturismo, così da incrementare la possibilità di fare cultura per i visitatori. Perché non farlo anche con l'olio? Abbiamo una biodiversità unica. Va però ripensato il modello faunistico-venatorio.

Oggi abbiamo la sfida dell'Italian Sounding. Per questo dobbiamo migliorare il sistema commerciale per esportare la vera italianità, senza soffrire dal punto di vista del valore economico.

Abbiamo chiesto il credito d'imposta per l'energia, partendo dal gasolio agricolo, ma vale per le altre risorse energetiche: un domani non deve esserci una prevalenza della produzione energetica sulla pratica agricola, il reddito proveniente dal fotovoltaico deve essere agricolo.

Sul lavoro abbiamo due tipogie di problemi. Siamo favorevoli ai voucher, ma siamo preoccupati per il ritardo del decreto flussi, rischiamo di non avere la manodopera per la raccolta. Oggi proporremo al Governo un voucher che tiene in considerazione le perplessità della rappresentanza, come il tracciamento del pagamento, ma mantenendo una semplificazione burocratica. Oggi però serve defiscalizzazione del costo del lavoro, siamo pronti a girarla tutto al100% verso i nostri collaboratori. L'unico paracadute che può esserci oggi è l'agroalimentare, che sarà la locomotiva della ripresa italiana".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell'assemblea annuale in corso a Roma.