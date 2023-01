Coldiretti, Prandini: Anziani fondamentali per garantire trasmissione valori, tradizione agricola e tenuta sociale. VIDEO

“La presenza degli anziani per i piccoli borghi italiani è di fondamentale importanza in termini di tenuta culturale e storica, soprattutto nel tramandare quelle che sono le tradizioni del nostro saper fare agricoltura, nostro elemento distintivo. Ma soprattutto sono un presidio per quanto riguarda la presenza dell'uomo nelle aree interne e quindi diventano un elemento di garanzia anche in una tenuta ambientale e territoriale, ma come dicevamo soprattutto dal punto di vista culturale.”

Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini in occasione dell’assemblea dei Senior della Coldiretti.

“La conoscenza che i senior o i nostri anziani hanno rispetto a quelle che sono le pratiche produttive legate al modello agricolo sia di fondamentale importanza. Il trasmettere le tradizioni e i saperi è un elemento che ci distingue rispetto a tanti altri modelli produttivi, sempre nel contesto agricolo agroalimentare, e ha fatto grande l'Italia in termini di distintività, un valore che oggi noi ci vendiamo sul mercato interno ma soprattutto per quanto riguarda le esportazioni. E ci piace ricordare che proprio grazie al loro impegno che è stato tramandato oggi l'Italia è leader assoluto in termini di qualità di prodotto ma soprattutto anche in termini di valore commercializzato.”

I pensionati sono assolutamente un aiuto per le famiglie. In tanti casi sono il supporto vero. Vanno a supplire quello che oggi purtroppo le istituzioni non sono in grado di garantirci, soprattutto nei piccoli centri. Anche questo è un elemento di forza per dare una risposta concreta a tutto ciò che riguarda la demografia. Purtroppo nel nostro Paese è un dato costante la decrescita in termini di popolazione e di una popolazione che tende sempre di più ad invecchiare. Se non avessimo i nostri anziani tutto questo sarebbe ulteriormente accentuato. Il rischio che il nostro Paese assolutamente non si può permettere.

È purtroppo sotto gli occhi di tutti le difficoltà che lo Stato ha nel garantire tutto ciò che riguarda la socialità, ma soprattutto che riguarda l'aiuto ai nuclei familiari. Come dicevamo, gli anziani sotto questo punto di vista sono straordinari per quello che possono fare in termini culturali, di informazione, di crescita, di trasmissione rispetto a quelli che sono i saperi, ma soprattutto nell'essere al fianco delle nuove generazioni anche in quella che è la gestione del nucleo familiare stesso.