Coldiretti, Prandini: Cibo sintetico non è sostenibile, ma dietro c’è interesse delle multinazionali della comunicazione e big pharma. Made in Italy sia riferimento

“Dobbiamo pianificare il futuro e smettere di ragionare mettendo delle pezze laddove abbiamo delle difficoltà.

Sul tema del Recovery qualcuno ci vuole far credere che sono risorse a fondo perduto ma la maggior parte è invece debito, dobbiamo allora evitare la logica per la quale si devono accontentare tutti. Occorre fare delle scelte per traguardare il paese nel prossimo futuro. Allora c’è il tema delle infrastrutture, sulla portualità e dei retroporti che diventa fondamentale se vogliamo crescere.”

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, a conclusione dell’assemblea nazionale Coldiretti.

“Ci sono poi rappresentanti dell’industria che parlano dell’applicazione immediata del Mercosur ed io mi chiedo se qualcuno legge i capitolati Interni o se ragiona per slogan, perché il Mercosur per l’agroalimentare è la cosa più nociva possibile. Togliamo tutte le barriere legate alla qualità dei prodotti e importiamo prodotti dannosi per i consumatori, però per alcuni questo non è un problema. Noi invece vogliamo un principio di reciprocità e se qualcuno impone delle regole nel mio paese questo stesse regole devono valere anche per ciò che importo. È un tema anche di salute e trasparenza.

Il cibo sintetico non è sostenibile, nessuno infatti racconta che è fatto con un bio reattore e che le particelle emesse in atmosfera rimangono lì per millenni. Però poi si demonizza la zootecnia e gli allevamenti italiani che sono una eccellenza unica, oggi siamo l’agricoltura più sostenibile al mondo e un punto di riferimento. Non possiamo allora generalizzare.

Si vuole creare un cibo standardizzato che sia proprietà delle stesse persone e multinazionali che già detengono il controllo nelle comunicazioni e nella big pharma. Non è normale che all’Interno dell’Onu ci siano spinte di interesse economico che non siano a tutela della popolazione mondiale ma di chi paga di più.

Questa è una guerra che non possiamo perdere.

Vogliamo un’Europa diversa, non un’Europa che si preoccupi di etichettare il vino come nocivo per la salute o che strumentalizzi ciò che l’Oms aveva detto sul settore delle carni rosse. Non vogliamo un’Europa che cancelli la nostra tradizione e che non dipenda da USA o Cina.”