Coldiretti, Prandini: Con siccità a rischio 1 azienda su 10, indispensabili bacini di accumulo. Ora defiscalizzare costo lavoro. VIDEOINTERVISTA

“Oggi a causa della siccità, con danni superiori ai 6 mld euro, rischiamo di perdere un’azienda agricola su dieci. Abbiamo la necessità di intervenire sulla semplificazione, penso al lavoro stagionale per il quale rischiamo di non avere un numero di personale sufficiente per raccogliere tutto quello che abbiamo in campo. Contestualmente abbiamo chiesto di intervenire in modo significativo già nei prossimi provvedimenti per quanto riguarda il via libera a tutto ciò che concerne le rinnovabili, quindi impianti biogas, bio metano, fotovoltaico da applicare su tutte le coperture così da utilizzare la parte in più che viene prodotta a favore della collettività.”

Così Ettore Prandini ad AGRICOLAE a margine dell’assemblea Coldiretti

“C’è poi il tema della de fiscalizzazione del costo del lavoro, la proposta di Coldiretti è che tutto quello che ci viene diminuito su costi del lavoro lo riconosciamo ai nostri collaboratori, alle persone che lavorano all’interno delle nostre imprese. In questo modo andremmo a fronteggiare anche gli aumenti che ci saranno nel prossimo autunno su energia e prodotti agroalimentari. Le nostre aziende hanno avuto infatti incrementi esponenziali, mediamente +250% fertilizzanti, +120% gasolio agricolo, +500% per alcune filiere sul costo del gas nella fase di produzione.

Riguardo alla siccità dobbiamo creare bacini di accumulo perché non si ripeta la situazione di quest’anno ed è un investimento che occorre fare attraverso le infrastrutture.”